La danza y la música resaltan en taller para mujeres

Las primeras sombras de la noche y los últimos destellos de sol sostenían su duelo diario. El cielo se veía como todas las tardes a esa hora, con su textura grisácea propia de una ciudad tan grande,... Ver más Gracias Gabo: a 91 años de tu nacimiento

“Tú eres un hombre que duele a la gente”, le había dicho una señora Plá temerosa (no habitual), dejando silbar las palabras entre los dientes, como si Danielito Estofán (“sociólogo, mucho gusto”) no... Ver más A 20 años del premio reeditan “La vida me duele sin vos”

No había cadenas, cerrojos o cerraduras que lo detuvieran. Como hombre adicto al peligro y la adrenalina, la figura del “Gran Houdini” se transformó poco a poco en sinónimo de la magia y el arte del... Ver más Harry Houdini “Creo que en un año me retiraré. No puedo llevarme el dinero a la tumba y deseo disfrutarlo con mi familia mientras estoy vivo”