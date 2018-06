Melancolía y añoranza, temáticas de la nueva novela de Morales

La visita de Fabiola Morales a Cochabamba, aunque esporádica, trae buenas nuevas. En esta oportunidad presentará su segundo libro, una nueva obra literaria en la que habla de la melancolía, la añoranza, el amor y la migración.

“El día de todos tus santos" es el título de su novela coral, un libro publicado con la editorial cochabambina Nuevo Milenio. Aunque la terminó en septiembre del año pasado, hace un par de días hizo la presentación oficial en la Feria del Libro de Santa Cruz y hoy será en el Centro Cultural Simón I. Patiño a las 19:00.

-Si bien uno narra a través de vivencias propias , ¿tu relación con este nuevo material es directa? ¿Estás tú enmascarada en algún personaje de tu libro?

-México fue la experiencia de vida y de muerte. México se quedó con un retazo de mi alma, por eso me persigue y está presente en lo que escribo, esa vivencia me abrió los ojos para este proyecto. Como es un formato coral, hablo a través de las páginas. He conocido personas bolivianas que radican allá y yo también como tal, he visto y descrito historias. De alguna u otra forma, uno siempre está conectado con ella.

Desde sus dos años, la literatura entró en la vida de esta cochabambina y, desde entonces, no ha parado de leer y de escribir y ello se refleja en su primer libro de ocho cuentos llamado "La región prohibida" (2012), en el que habla abierta y descaradamente al otro, indefenso y sin apariencias, en el frágil territorio de su intimidad.

-Hay quienes se toman un lapso corto de tiempo para escribir algo y otros, lo contrario. ¿Cuál es tu caso y por qué?

-Uno necesita tiempo para elaborar algo y sentirse cómodo. Pero principalmente se precisa dos cosas: dejarlo reposar y volverlo a retomar y la segunda es la revisión y para este último no sólo se requiere a uno quien quiera dar su perspectiva, sino hace falta más ojos. En mi caso, gracias a mis estudios y talleres literarios, pude conocer gente que siempre esté dispuesta a mejorar mis trabajos.

Fabiola Morales es ingeniera industrial de profesión, pero siempre ha estado relacionado con grandes actores, directores de teatro, pintores, literatos y eso influyó en su formación. Hizo una maestría en Construcción Literaria en Barcelona, donde radica.

-La presentación de este libro es el cierre de algo, pero también el inicio de otro. ¿Qué preparas, Fabiola?

-Me gustaría saltar a otros géneros. Creo que haré un libro sobre viajes, que aún no es un formato muy popular, y presentarlo aún no sé cuándo acá a Bolivia.

Fabiola ha escrito relatos en las revistas como “Otro Cielo”, “Suelta”, “Ecdótica” y otras. También sus crónicas han sido publicadas en medios nacionales como El Deber, La Prensa, Literofilia, La región prohibida y demás.