"Bach to the Future", música y danza en tributo a un genio

El tenor Enrique Araoz, la contraalto Angélica Monje Tórrez, la soprano Alejandra Gonzales D'Alencar y el barítono Gastón Paz son los cuatro solistas que debutarán hoy y mañana en la Noche de Ópera y... Cuatro solistas y 30 músicos debutarán en Noche de Ópera y Zarzuela

"Bach To The Future", así se denomina el concierto de piano y otras artes que se desarrollará en el teatro del instituto Laredo Presentan Bach to the future en el Laredo

"Se busca batero con influencias en ...", "se busca tecladista que tenga un nivel alto en ...", esos son los anuncios más comunes en varias escuelas musicales de Cochabamba, en las redes sociales,... Bateristas y tecladistas escasean en Cochabamba