“Noches de Arabia” presenta en el Zamudio

La visita de Fabiola Morales a Cochabamba, aunque esporádica, trae buenas nuevas. En esta oportunidad presentará su segundo libro Ver más Melancolía y añoranza, temáticas de la nueva novela de Morales

El Circo estelar de Rusia llegará a Bolivia y se presentará en cinco departamentos del país desde el 16 de junio al 11 de julio Ver más Llega a Bolivia Circo de Rusia

El tenor Enrique Araoz, la contraalto Angélica Monje Tórrez, la soprano Alejandra Gonzales D’Alencar y el barítono Gastón Paz son los cuatro solistas que debutarán hoy y mañana en la Noche de Ópera y... Ver más Cuatro solistas y 30 músicos debutarán en Noche de Ópera y Zarzuela