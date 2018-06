Matheus 10 habla de "Un mismo sentir"

El cantautor y compositor de la canción oficial de los Juegos Sudamericanos "Un mismo sentir", Matheus 10, reveló qué lo inspiró para componer este tema. El artista, que se encuentra en Cochabamba, destacó que visitó lugares turísticos, degustó la comida local y disfrutó de la calidez de la gente.

El cantante venezolano en conversación con Los Tiempos dijo que tendrá sorpresas para la clausura de los Juegos Sudamericanos, además habló de sus proyectos y algunas anécdotas de su carrera como compositor.

¿Cómo nació la letra de "Un mismo sentir"?

Surge en octubre del año pasado, di varios cursos para profesionales de la música en Bolivia y pasé por varios departamentos. El resultado fue que pude cosechar muchos amigos, reconocer el talento que hay acá y tener la oportunidad de someter un tema de mi autoría para estos Juegos. Eso fue en La Paz a través del Ministerio de Comunicación. Así fue, después vi que el tema tuvo mucha aceptación, yo pude presenciar los Juegos y ahí pude ver cómo la gente ha recibido la canción. Bolivia entera la recibió con mucho cariño, fue pegajosa, tuve buenas opiniones y eso me enorgullece.

Queríamos un tema que mencione a todas las naciones que iban a competir, entonces se escogió un ritmo de música urbana. Directamente puedo mencionar que la canción es un reguetón con un montón de ritmos. Por eso, se escucha algo de cumbia, zamba, entre otros, al escucharlos podemos sentir que todos los países están representados. En cuanto a los artistas que la interpretarían, hicimos un sondeo a nivel nacional y seleccionamos a los artistas Elmer Hermosa, Vanessa Añez, Fernando Torrico y Jhonathan Hermoza. De hecho, el tema tiene un poco de reguetón, por lo que fue escrito específicamente para la colaboración de Bonny Lovy. Sin embargo, muchos compromisos que tenía le impidieron participar.

¿Cómo fue tu estadía en Cochabamba?

Es la cuarta vez que vengo a Bolivia y a Cochabamba. Estoy muy contento de estar acá. Mi estadía fue fantástica, he recibido mucho cariño de la gente. Pienso que los atletas y los invitados pudieron ver la calidez con la que reciben a los turistas.

Lo digo porque invité a mis padres a que me acompañen a la ceremonia de inauguración de los Juegos y ellos se fueron después de 10 días con el mismo sentimiento de cómo nos trataron acá, estoy muy agradecido.

¿Probó la comida local?

Si me gusta mucho el charque, el picante de pollo, el pique macho, el quesillo y el choclo, chicharrón, el sillpancho, la salteña, el refresco de mocochinchi, las llauchas en La Paz, todo me gustó. Además, el valle cochabambino se parece un poco a Caracas de dónde soy yo, a ratos me siento en casa.

¿Tiene proyectos con artistas bolivianos?

Estoy produciendo una banda de rock local que se llama Kawsa. He venido haciendo trabajos hace dos años, de hecho estamos cerca de comenzar con la grabación del segundo disco para presentarlo en los Grammys Latinos de 2019. Me enorgullece que el grupo está haciendo su lanzamiento oficial con una gira por varios departamentos. También está Vanessa Añez a la que le escribí un tema que se llama “El toca que toca”, que es una propuesta urbana femenina para el país.

¿Y sus proyectos como cantautor?

Estaré promocionando un nuevo tema que se llama “Nunca imaginé”, es una balada. También tengo una gira de conciertos íntimos que se llama “Entre copas y canciones”, que pienso proyectar próximamente en Bolivia. Yo creo que será en agosto.