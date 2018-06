Eifodec presenta 4to Festival de Invierno

Sobre un escenario sólo importan los artistas. Sin distinciones. Los ojos del público no se fijan en las características especiales de quienes tienen el valor de someterse a su juicio, sino que ven más allá. Ven la expresión de los sentimientos a través del arte.

"¡Respeto, libertad, familia. Soy una persona con discapacidad y lucho por mis derechos!" Así comienza la obra del Festival de Invierno de la Escuela de Integración y Formación Deportiva, Expresión Artística y Desarrollo Laboral (Eifodec), que se presentará este domingo a las 19:00 en el teatro Achá. La entrada tiene un costo de 35 bolivianos.

En esta ocasión, se rendirá homenaje a las marchas de las personas con discapacidad en Bolivia durante los últimos años.

Cada gestión, la fundación organiza una presentación de danza y teatro para recaudar fondos que los destinan a su funcionamiento. De esta manera, se demuestra el trabajo artístico de los estudiantes y sus capacidades en distintos ámbitos sociales y culturales.

"Lo más importante para nosotros es que la sociedad visibilice a las personas con discapacidad desde un enfoque proactivo, desde el desarrollo de sus habilidades, que no miren únicamente la discapacidad de la persona, sino distinguir lo que pueden hacer como cualquiera de nosotros", expresó Javier Mendoza, director de la escuela.

Siguió: "La danza llega a ser un aspecto fundamental para esto, porque de esta manera los jóvenes logran subir su autoestima para entender que pueden ser personas autosuficientes".

Por su parte, Priscilla Melgar, una de las estudiantes de Eifodec, dijo que la obra es "muy importante para mí porque hacemos un homenaje a las marchas que realizaron otras personas discapacitadas para que todos nosotros podamos tener derechos. Cuando vi a las personas siendo maltratadas en las manifestaciones, me dio mucha rabia pero ahora gracias a la danza puedo expresar esos sentimientos".

Perseverancia y destreza

La metodología empleada en la danza propone un trabajo vivencial y participativo respetando las limitaciones para convertirlas en habilidades y destrezas.

Para esto, se utiliza una diversidad de formas de expresión artística y terapéutica adaptando técnicas en las que se facilita la danza contemporánea, el teatro y la plástica.

Además de realizar actividades artísticas, la fundación desarrolla programas deportivos y de formación de habilidades para la vida. Los estudiantes aprenden a desenvolverse en la sociedad a través de distintas capacidades que aprenden en Eifodec.

Un gran encuentro

"Entrar a Eifodec ha sido lo mejor que me ha pasado porque aquí he conocido mis derechos. Yo nunca pensé que podía bailar y que la gente me aplauda. Con los deportes también obtuvimos medallas y trofeos que yo nunca me imaginé en obtener", comentó Alejandro Prado, estudiante de la escuela.

Por otro lado, explicó que Eifodec los prepara para trabajar, por tanto, el año pasado abrieron una empresa social de limpieza como una oportunidad laboral para las personas con discapacidad.

"La escuela ya tiene 20 jóvenes incluidos laboralmente. Tenemos dos personas que trabajan con contrato fijo. Todo esto es algo que nos ayuda porque las personas con discapacidad tienen mucha dificultad de optar por un trabajo, pero con Eifodec podemos descubrir nuestras capacidades", comentó.

SOBRE EIFODEC

El programa de entrenamiento e inserción laboral funciona desde hace 10 años. El mismo capacita e integra en habilidades sociolaborales a jóvenes con discapacidad leve en el departamento de Cochabamba. Fue formulado ante la constatación de un enorme déficit en las decisiones políticas gubernamentales nacionales, departamentales y municipales y la extrema insuficiencia de las condiciones institucionales e infraestructura pública y privada vinculada a la atención de personas con discapacidad, particularmente respecto de jóvenes con capacidad para trabajar.