Exalumno del instituto Raúl G. Prada dona material litográfico

Once artistas contemporáneos de Bolivia y otros países de Latinoamérica entran en una residencia de creación a partir de este 16 de junio en las instalaciones del Proyecto mARTadero. Se trata de la... Ver más IV versión del Conart La residencia comienza con once arIV versión del Conart, la residencia comienza con once artistas de Latinoamérica

El éxito de “La casa de papel” ha sido tan grande que quienes no la hayan visto todavía no sólo tienen la opción de recurrir a Netflix, la plataforma donde se emite, sino también la de comprarla en... Ver más Reflexiones sobre el gran éxito de “La casa de papel”

Este 2 de agosto se estrenará en Bolivia la película "El río" del cineasta Juan Carlos Richter, que anunció que esta producción aborda una temática social muy recurrente en la actualidad. Ver más Preparan estreno del filme "El río" para el 2 de agosto