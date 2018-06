500 jóvenes buscan su mejor opción en casting de Factor X

Marcia fue el número 68 para el casting de Factor X, llegó a las 5:30 de ayer y se instaló en las inmediaciones del canal de televisión Red Uno. El frío no fue un impedimento para intentar ganar un puesto en el programa. En la madrugada ya había personas con el mismo sueño que ella, ser grandes y tener fama en el mundo artístico.

Hubo quienes hicieron fila desde las 03:00, otros desde la 01:00 y algunos desde la tarde del lunes. “Lo que me consoló era saber que no era la única padeciendo del frío. Conocí a varias personas que posiblemente serían lazos musicales”, manifestó.

Las audiciones se habilitaron a las 08:00 y concluyó a las 20:00 con aproximadamente 500 aspirantes que acudieron al casting.

Andrés Barba, Hans Cáceres y Melissa Prado fueron lo que evaluaron a los participantes. Los solistas, dúos o tríos tenían cerca de un minuto para convencer al prejurado que se encontraba a unos metros delante de ellos, en un miniescenario.

Quienes se presentaban no podían dar lugar a los nervios porque sabían que los resultados no serían favorables, como lo fue para Marvin, quien en enero perdió su oportunidad porque tartamudeó frente al jurado y ayer estaba nuevamente en la fila. “Pase lo que pase igual seguiré haciendo mi música, aunque sería increíble formar parte de los artistas en competición”, dijo.

Algunos llevaron sus propios instrumentos porque se sentían más seguros de cantar sus piezas musicales.

Javier el número 63 de la fila, dudaba de haber escogido un tema de Luis Fonsi. No había tiempo de cambiar, no a minutos de presentarse ante a los jurados. El resfrío no jugó a su favor, pues no fue seleccionado.

Marcia, la 68, tenía examen a las 9:45 en su universidad. Dejó su puesto a un compañero que conoció la madrugada de ayer. Se fue nerviosa por no perder su lugar.

"Honestamente, en el tiempo de mi evaluación en la universidad estaba más concentrada en mi canción que en otra cosa. Terminé rápido y si no me fue bien en el examen pues ni modo", dijo.

Más de 500 personas formaron parte del casting en Cochabamba la jornada de ayer.

El productor general de la Red Uno, Hans Cáceres, indicó que en la primera temporada de "Factor X", la mayor parte de los seleccionados era de Cochabamba, incluso más de la mitad de los 20 mejores era de la Llajta.

"Este casting tiene que superar ese nivel porque sabemos que en Cochabamba hay voces extraordinarias", afirmó.

Cáceres señaló que hasta el momento se logró llegar a ocho ciudades capitales con esta búsqueda (La Paz, Santa Cruz, Potosí, Tarija, Sucre, Trinidad, Oruro y Cochabamba).

Dos de los jurados se mantendrán. Se trata de Andrés Barba y Mayra Gonzáles. Chris Syler aún no firmó el contrato y Jonathan Moly ya no formará parte. Cáceres afirmó que ya se tiene el remplazo y que en los próximos días se dará a conocer al nuevo miembro.

"Si hay éxito esta segunda temporada, habrá una tercera", sostuvo.