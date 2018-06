“Duraznales” gana premio en Festival de Cine Ambiental

“Duraznales”, cortometraje de la boliviana Ingrid Domínguez Rico, fue el ganador del primer premio en la categoría corto y mediometrajes Internacionales, en el 4 Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA).

El trabajo fue merecedor del premio por abordar vinculadamente los ciclos entre la vida y naturaleza y por la forma en que Domínguez retrata íntimamente el diario vivir de un puñado de mujeres campesinas. "Valoramos el rescate de la relación con la tierra y sus rituales y la construcción de un relato poético acompañado por climas íntimos e introspectivos, logrado por un excelente manejo de luz como recurso visual”, anunció Eduardo Cerdá, uno de los jurados.

El primer premio de la Competencia Oficial de Largometrajes lo obtuvo el filme "Piripkura" de los directores Mariana Oliva, Renata Terra y Bruno Jorge (Brasil), ganador de 2.500 dólares según el veredicto del jurado conformado por Solange Alboreda de Brasil, Gustavo M. Ballesté de México y Teresa Salinas Koscina, de Chile.

El galardón fue compartido por "Be’ Jam Be et cela n’aura pas de fin" de Caroline Parietti y Cyprien Ponson (Francia) y "The Harvest" de Andrea Paco Mariani (Italia). Cada una de ellas obtuvo un premio de postproducción.