Publicación de obras ganadoras municipales, sin presupuesto

Los escritores que ganaron los concursos municipales de dramaturgia, de cuento "Adela Zamudio", de novela "Marcelo Quiroga Santa Cruz", de poesía "Edmundo Camargo" y otros lanzados por la Alcaldía cochabambina la gestión 2017, aún desconocen cuándo y qué imprenta o editorial se hará cargo de la publicación de sus obras. Mientras que la secretaria de Cultura, Roxana Neri, menciona que busca el presupuesto para concretar las publicaciones de las obras ganadoras.

La convocatoria de dichos concursos se lanzó en julio del pasado año, casi a fines del mes de noviembre se eligieron a las obras ganadoras de cada categoría, pero hasta la fecha aún no se cumplió con los premios comprometidos por el municipio.

Los escritores señalan que si bien algunos recibieron el premio económico, lo que más les interesa es la publicación de las obras, tal como se estipula en las convocatorias de cada concurso.

Jorge Alanis, ganador del concurso municipal de dramaturgia, mencionó que logró hablar con la secretaria de Cultura, Roxana Neri, sobre la publicación de su obra, pero su respuesta fue sorpresiva.

"Ella me dijo que mande una carta para hablar de ese tema. Me dijo que tendría que hablar porque ella tampoco sabía lo que pasaba, pero como yo estaba con viajes ya no pude volver a insistir", mencionó.

También lamentó que no se le comunicó de manera oficial por parte de la Secretaria de Cultura que había ganado dicho concurso, sino que fue un funcionario de finanzas que lo ubicó para decirle que tenía un cheque que debía cobrar o sino se revertiría.

Uno de los casos más preocupantes es el de Paola Andrea Mejía, que ganó el concurso de cuento "Adela Zamudio" y hasta la fecha no recibió el monto económico comprometido en la convocatoria y ni siquiera pudo saber la fecha de publicación de su obra.

Señaló que fue más de cinco veces a la Alcaldía para pedir explicaciones, pero que la única respuesta que obtuvo fue que no conocían nada del tema.

“Me dijeron que no sabían, que no había las carpetas y que no me podían ayudar", afirmó.

Agregó que le explicaron que era una nueva gestión y que no sabían nada de ese concurso.

"Les llamaba; no me respondían. Volví a ir el 13 de abril y me enviaron a Archivo Histórico y ahí me dijeron que no me podían ayudar y que lo único que me podían decir es que hubo un problema en mi caso, que el monto no corresponde y que en la convocatoria decía 12 mil y que no tenían esa plata para darme y que tal vez se solucione en 10 días, lo que no sucedió hasta la fecha”, dijo

Mientras que el ganador del concurso de novela "Marcelo Quiroga Santa Cruz", Freddy Roger Pérez Balderrama, señaló que un funcionario de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía recién se comunicó con él para decirle que este próximo viernes le informarán qué editorial se hará cargo de la publicación de su novela, titulada "El desertor".

"No nos dan explicaciones en la Alcaldía. Lo que hay que ver también es que en la convocatoria dice que se harán mil ejemplares, porque tengo la información que van a ser 500 o algo así, tiene que ser lo comprometido", dijo.

Por otro lado, Yuri Fernando Tórrez, ganador del concurso de ensayo, señaló que en octubre del año pasado le dijeron que debía hacer algunas correcciones a su obra para que se publicará y que después de que lo hiciera se comunicarían con él para ver lo del pago y la publicación, pero no lo hicieron sino recién hasta este año.

"El cheque no salió, tenía que salir hace una semana, pero no salió. Tampoco hay fecha de la publicación, pero me gustaría que sea para noviembre porque se realizará un Encuentro Iberoamericano de Cementerios, mi obra hace referencia a la historia de los cementerios del siglo XIX", dijo.

Al respecto, la Secretaria de Cultura de la Alcaldía señaló que este tema todavía se encuentra a la espera de conseguir los recursos económicos para concretar las publicaciones. “Estamos tras del presupuesto para las publicaciones. Por el momento, estamos aguardando el tema presupuestario. Estaba presupuestado, pero hubo algún movimiento o algún tema que no lo han reservado, sólo habría que esperar que haya el presupuesto”, aseveró.

Neri también señaló que las unidades de contrataciones o proyectos podrían dar detalles de qué editorial hará la publicación de las obras.

El gerente de la editorial Kipus, Pedro Camacho, señaló que desde hace un par de años no hacen la publicación de las obras ganadores de los concursos que lanza la Alcaldía. “Están muy mal organizados, hemos ayudado con jurados y demás, pero ni 'Marcelo Quiroga Santa Cruz', ni 'Adela Zamudio' están publicados”, señaló.