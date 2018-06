¿Influye la vida personal en la obra de un artista? Creadores fijan sus posiciones

Como si se tratara de una cachetada de puro cinismo, el director de cine estadounidense Woody Allen ha salido la semana pasada en los medios diciendo que debería ser el rostro masculino del movimiento contra abusos sexuales #MeToo, en medio de acusaciones que hace su hija adoptiva Dylan Farrow, desde hace décadas, además de ser conocido por casarse con Soon Yi, la hija adoptiva de su expareja, cuyo romance comenzó cuando ésta era demasiado joven.

Con estos hechos, vuelve la interrogante de si se puede separar al artista de su obra creativa. Actrices como Salma Hayek dijeron que se debe reabrir el caso de Allen ante la justicia. En enero de este año, cuando la polémica era más fuerte, muchos actores y actrices expresaron su arrepentimiento por haber trabajado con Allen.

A. O. Scott escribía al respecto en el NY Times: “La mañana en la que fueron anunciadas las nominaciones al Oscar estaba hablando con una desconocida sobre películas, como suele suceder, y la conversación terminó enfocada en Woody Allen. ‘Mi hijo ha visto todas sus películas y cree que es inocente’, dijo ella. ‘Yo he visto todas sus películas y creo que es culpable’, le respondí. No se dijo mucho después; ya no había mucho que decir”, éste puede ser un buen resumen sobre la discusión y es que realmente nadie ha podido comprobar aún que Allen sea culpable y, si lo es, debe estar tras las rejas.

Qué piensan los artistas

El artículo escrito por Claire Dederer titulado “¿Qué hacer con el arte de hombres monstruosos?”, publicado en enero en diario español El País, también da muchas luces sobre cómo abordar este tema, que va fluctuando entre lo público y lo privado.

Si bien hay muchos artistas conocidos por su crueldad o mal carácter, hay una gran diferencia entre esto y los delitos comprobados por la justicia. En este sentido, hablamos con artistas de nuestro medio para saber qué piensan al respecto.

El director de cine y actor Gory Patiño asegura que es difícil separar a la persona de su arte. “Polanski no dejará de ser un gran director para mí, ni Kevin Spacey uno de mis actores favoritos por lo que hicieron. Lo que no tolero es que artistas consagrados usen su posición de privilegio para abusar a otros. Eso es inaceptable”.

Por su parte, la directora de cine (“Las malcogidas”) y de teatro Denisse Arancibia comenta que lo ideal sería poder separar al arte del artista.

“Me viene a la cabeza ‘Crucifixión’ de Dalí; un cuadro (réplica) que yo solía ver en la oficina de mi mamá cuando tenía 10 años. Y me encantaba, lo contemplaba por horas y me ponía nerviosa la forma asimétrica en la que se colocaban los clavos en el cuerpo de Cristo; me lo conocía de memoria, me parecía fascinante, amaba mirar las líneas, luz y colores todos los días una y otra y otra vez. Años mas tarde, ya de vieja, me enteré de que era de Dalí, cuando ya sabía quién era él y qué había hecho; y de alguna manera me gustaba más la versión y lectura que yo tenía del cuadro cuando no tenía idea de donde venía. Creo que el ideal del artista debería ser que su obra se exprese, defienda y explique por si sola”, dice Arancibia y asegura que, por otro lado, debe aceptar que se ha negado rotundamente a ver “El último tango en París” a partir de la historia de la escena de la mantequilla. “Porque no puedo separar la supuesta gran actuación y realismo de la humillación y abuso a una actriz; pero para mí, en esas condiciones, en ese momento, Marlon Brando y Bernardo Bertolucci no eran artistas ni estaban haciendo arte, era unos cretinos y nada más. A la vez me pongo a reflexionar que jamás dejaré de amar ‘Psicosis’; siempre será una de mis películas favoritas a pesar de que está maravillosamente hecha por uno de los misóginos mas grandes de la historia del cine (lista muy larga por cierto). Como leí en algún artículo, ‘Hitchcock elevó la violencia hacia la mujer a la categoría de arte’. También reflexiono sobre que hoy en día, en la era de la supermegaexposición y absoluta falta de respeto a la privacidad; los artistas apenas podemos separar nuestra vida personal de nuestras obras”, dice.

Arancibia dice que hoy en día consumimos obra de arte y firma a la vez y que nos encontramos en la era en la que el reconocimiento lo es todo, los autores se niegan a separar ambas cosas y el público consume y explica su “interpretación” de ambos.

Mientras el escritor Juan Malebrán considera que, si un artista es acusado de abuso sexual y encontrado culpable, debería ser, justamente, condenado como corresponde con cualquier ciudadano. Ahora, si debiésemos o no dejar de ver sus películas es una decisión en el plano de lo personal. “En mi caso, prefiero tener la posibilidad de hacerlo, sin duda”, comenta Malebrán.

Para la actriz de cine y teatro Patricia García, el asunto es más complicado. Asegura que tuvo este debate con sus alumnos de actuación, cuando la polémica estaba más caliente por las anteriores nominaciones a los Oscar.

“Considero que es muy difícil tomar un partido en una situación así, lo he vivido con personas cercanas, gente con la que rompes de manera personal y su trabajo sigue siendo válido, por decirlo de alguna forma. Resulta difícil salirte de ti para tener una objetividad sobre el trabajo en tanto te toca, creo que una persona lejana como un artista, con el que no se tiene una relación personal, es igualmente difícil ya que se tienen referencias de su vida personal por los medios. Todo tiene relación con las creencias y luchas de cada uno. No creo que las películas de Allen sean malas porque él tiene acusaciones de abuso, y si tiene que ser vetado como ser humano pues que lo sea como cualquier otro. Y en eso entramos todos”.

pag4foto2denisse.jpg “Pero ahora que me preguntan si se puede separar obra de autor, arte de artistas, sólo respondo: espero que sí, pero creo que no” Denisse Arancibia, directora de cine y guionista ARCHIVO

LO QUE DIJO ALEN

Se expresó a modo de respaldo

“Es gracioso, yo debería ser la cara de los carteles del movimiento Me Too”, dijo en una entrevista en Nueva York al programa de televisión argentino Periodismo para Todos de Canal 13.

El director, de 82 años, destacó que en su extensa carrera jamás ha sido objeto de denuncias por parte de las mujeres que trabajaron en sus películas. “He trabajado en películas durante 50 años con cientos de actrices y ni una sola, grande, famosa, protagonista, nunca nadie ha sugerido ningún tipo de comportamiento indecente” de su parte, remarcó.

pag5foto3weinstein.jpg Productor. Harvey Weinstein, durante su arresto por las acusaciones de abuso y acoso. ARCHIVO

Los expulsados de la “Academia” de Hollywood

Agencias

Hollywood

La Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de Hollywood anunció a principios de mayo en un comunicado que, tras una votación, había decidido expulsar a sus miembros Bill Cosby y Roman Polanski por no cumplir las normas de conducta de la organización. Días después de este comunicado, Polanski amenazó con demandarlos. Ésta no es la primera vez que la Academia expulsa a uno de sus miembros por esta razón. En octubre de 2017, lo había hecho con el productor Harvey Weinstein.

La decisión, tomada por los miembros de la Junta de Gobernadores de la entidad, llegó pocos días después de que Cosby fuera declarado culpable de tres delitos de agresión sexual.

Cosby, icono de la cultura popular de EEUU, fue declarado el pasado 26 de abril culpable de tres delitos de agresión sexual, en un juicio cargado de simbolismo, el primero para un personaje famoso desde la eclosión del movimiento “Me too” (Yo también).

Los delitos por los que fue declarado culpable el actor son penetración sin consentimiento, penetración mientras se está inconsciente y penetración tras el suministro de un estupefaciente.

Más de 60 mujeres han acusado a Bill Cosby de abusar sexualmente de ellas entre los años 1960 y 2000, aunque esos casos no prosperaron por haber prescrito y sólo se ha llevado a juicio el fallado a principios de mayo, por las acusaciones de la canadiense Andrea Costand.

Más acusaciones

Polanski, por su parte, está acusado en Estados Unidos de haber violado en 1977 a Samantha Geimer, que tenía 13 años en el momento de los hechos, aunque la mujer desde hace años asegura que ha perdonado al director y quiere cerrar el caso.

Posteriormente, han aparecido otras acusaciones de mujeres contra el cineasta, como la de Marianne Barnard, quien aseguró que fue acosada sexualmente por el realizador durante una sesión fotográfica en la que el cineasta la retrató desnuda.

El pasado agosto, otra mujer, identificada como Robin M., denunció públicamente en Los Ángeles que Polanski abusó de ella en 1973 cuando era una adolescente de 16 años. En 2010, fue Charlotte Lewis quien cargó contra el realizador por abusos.

El director se declaró culpable en el caso de Geimer, pero se fugó a Europa antes de recibir su condena.

Polanski, de 84 años, presentó el año pasado una serie de documentos para regresar a Estados Unidos y cerrar el caso sin tener que pasar por prisión, pero un juez de Los Ángeles rechazó su propuesta.

A principios de este año, el propio presidente de la Academia, Jhon Bailey, fue objeto de una investigación interna por tres acusaciones de acoso sexual en su contra. Sin embargo, fue absuelto.

La organización aprobó en diciembre pasado un código de conducta para sus más de 6 mil miembros.

Recordemos que, Harvey Weinstein, Kevin Spacey y Brett Ratner fueron señalados por sus víctimas a finales de 2017.

El juego de una organización

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (Ampas, por sus siglas en inglés) es una organización estadounidense creada inicialmente para promover la industria de cine en aquel país. Fue fundada el 11 de mayo de 1927 en Los Ángeles, California.

Esta organización es mundialmente conocida por sus premios anuales a los filmes de Hollywood, popularmente conocidos como “los Óscar”.

En 2002, la organización superaba los 6 mil miembros, todos ellos profesionales del cine en sus diversas especialidades, como productores, directores, actores, guionistas, directores de fotografía y otros muchos.

Durante muchos años, la Academia ignoró las acusaciones de abusos sexuales, argumentando que no tenía tuición sobre la vida privada de sus miembro, el año pasado la expulsión de Weinstein hizo historia, ante el gran movimiento “Me too”, aunque aún quedan todas las denuncias de sexismo dentro este organismo.