Cuello: Mi obra, en gran medida, se inspira en Bolivia

La percepción de Silvia Cuello sobre la cotidianidad urbana en Bolivia se refleja en 14 obras en lápiz, óleo y collage, en realidad son 12 porque una es un tríptico y están en exposición en el salón de arte Gíldaro Antezana.

Cuello es española, pero está enamorada de Bolivia, país donde actualmente radica desde hace más de un año y según ella está evolucionando no sólo en su arte, sino en su visión y concepción de la cultura boliviana.

¿Cuál es el trasfondo de tu obra después de que te empapaste de la cultura boliviana?

Siempre he tratado de hacer que el observador sea quien decodifique mis muestras. En esta oportunidad plasmé mi visión como extranjera, Bolivia fue mi inspiración para mis últimos trabajos. Si bien, recién estoy entendiendo la situación política del país, no quiero hacer crítica sino sólo un reflejo de cómo concibo a Bolivia. El arte es un buen termómetro para medir el estatus de una sociedad.

Silvia estudió en la Facultad de Bellas Artes en España, donde se especializó en dibujo ejerció unos años su arte.

Bolivia nunca estaba en sus planes. Sin embargo, el interés llegó a ella a través de la influencia de Naya Chata, su compañera de piso en Barcelona y creció sus deseos de conocer a ese país del que tanto había escuchado. Se enamoró antes de pisar suelo boliviano y desde octubre de 2016, junto a su pareja, un aficionado de la fotografía, decidieron migrar y establecerse en el país.

¿Desde tu visión de extranjera, cómo calificas o evalúas al arte boliviano?

Hay muy buenos artistas bolivianos, la mayoría están muy identificados con su cultura y eso se refleja en sus obras. Es uno de los pocos países en el que las tradiciones están en alto. En gran parte de las exposiciones a las que asistí, he visto distintas cosmovisiones, he conocido gente, lugares personas a través de muestras, pero he visto muy pocas otras propuestas que no sigan esa línea, tal vez se deba a que éste sea el ámbito comercial del arte en Bolivia.

Desde su llegada, Silvia ya expuso en diferentes lugares de arte de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Sin embargo, una de sus primeras intervenciones públicas fue hacer un mural en un espacio del cementerio de La Paz. La pintura hace referencia al día de los muertos. En Cochabamba también pintó un muro en la avenida Ayacucho entre Santiváñez. La artista plasmó una obra llamada Cuento Q'epi, parte de un proyecto en el que participa el mARTadero.

¿Qué proyectos a futuro?

Bastantes. Quiero continuar con la docencia, fue mi pasión desde siempre. Perfeccionar la fusión de mi técnica de dibujo, collage y óleo. Pronto tendré una muestra conjunta con tres de las mujeres más destacas del collage de Bolivia y ultimo detalles de un proyecto de enseñar dibujo y pintura a mujeres y a niños de la cárcel como arte terapia.