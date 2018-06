EMMY. Silvana Quiroz celebra triunfo en EEUU

La boliviana Silvana Quiroz, que vive actualmente en Whashington EEUU, ganó el sábado el premio Capital Emmys con su programa "Silvana Quiroz Presenta", por la cobertura periodística que realizó en Puerto Rico tras el paso del devastador huracán María.

Silvana es reportera, presentadora, productora y tiene una amplia trayectoria en medios de comunicación en Bolivia y Estados Unidos.

Hace 16 años decidió emigrar sin saber lo que encontraría y hoy celebra este reconocimiento que lo consigue con su propio medio digital Zoom Latino, que fundó hace dos años con contenido para la comunidad hispana.

"Es la primera vez que un medio digital en español logra un premio Emmy. Es distinto trabajar en tu propia empresa, te toca trabajar el triple porque no tienes el respaldo de un medio grande como Telemundo o Univision (…), eso ya de por sí hace este premio muy especial", explicó en entrevista a Los Tiempos.

Capital Emmy es un reconocimiento de los The National Capital Chesapeake Bay Chapter of the National Academy of Television Arts & Sciences, que destaca el trabajo en televisión de varios profesionales que se desempeñan en programas de entretenimiento, noticias, documentales y deportes en Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia.

Premio al esfuerzo

Silvana asegura que no fue una decisión fácil dejar su trabajo en medios grandes como Univision y Telemundo para tener su propio emprendimiento, pero dar este paso le abrió otras oportunidades.

Actualmente, en su empresa, “somos cuatro personas, pero hacemos un trabajo como de 20”, cuenta entre risas.

El trabajo que realizó en Puerto Rico se dio cuando llevó ayuda a los damnificados, específicamente para bebés, mujeres y ancianos, a través de la recolección de toallas higiénicas, tampax, pañales y leche de fórmula para infantes. Esta actividad se logró en coordinación con la organización The V Project, que brinda concientización sobre la endometriosis.

“Lo que me impactó de todo esto es que Puerto Rico es territorio estadounidense; sin embargo, era como llegar a un país de tercer mundo, como llegar a un lugar donde había pasado un desastre y a nadie le había interesado”, explica.

Esta realidad es la que reflejó Silvana en su producción audiovisual. “Yo editaba con mi niña en brazos, por eso fue tan emotivo recibir este premio”.

Ahora, el futuro le da muchas oportunidades. Desde hace años trabaja en un documental llamado “Dreamer mom” o Madre Soñadora y también está escribiendo un libro sobre inmigración.

Silvana tiene dos niños. Sofía de 18 años y Mariano de 17 años, éste ahora vive en Santa Cruz. Sus padres residen en Coroico, La Paz.

Su equipo

“Silvana Quiroz Presenta” se transmite por Telemundo 44 todos los domingos y partir de este 22 de julio retorna con un nuevo ciclo y cambio de horario.

“Nuestros televidentes podrán disfrutar de su programa a partir de las 10:30 los domingos como de costumbre, estaremos tocando los temas de coyuntura y también estamos preparando nuevos segmentos de interés para nuestra comunidad” afirmó Silvana Quiroz.

El Emmy fue compartido con el equipo de producción que trabaja para hacer posible “Silvana Quiroz Presenta”, revista semanal que trata temas de actualidad y de impacto en la comunidad Latina en los EEUU.

Nestor Bravo actor y presentador de televisión venezolano compartió cámara con Silvana durante casi tres años en el primer programa matutino en español del área transmitido por Univision. En el presente es propietario de Bravo Films y trabaja en documentales y películas. Al equipo se suman Susana Miramontes que es jefe de piso durante las grabaciones y Daniel Martínez.

PREOCUPADA POR LA MIGRACIÓN

La periodista recalcó sobre la importancia de no quitar la atención al tema de la separación de familias inmigrantes. “Existen muchos niños en la frontera que aún necesitan ser reunificados con sus padres, nosotros tenemos la responsabilidad de ser sus voces”.