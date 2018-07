La fama y ternura de doña Helena llegan a la televisión

La ternura de doña Helena, una mujer de 70 años que vive en El Alto, en el barrio de Pasankeri 25 de julio, se ha vuelto viral en las redes sociales luego de enseñar, en un creativo video, a cocinar un tradicional caldito de pollo que ayude a combatir la época de invierno en el país.

Doña Helenita, como muchos la llaman, quien cumple años el 25 de diciembre, forma parte del elenco de actores de Ají de Video, un grupo de amigos que tiene el objetivo de reforzar, a través de sus historias, la identidad del barrio Pasankeri 25 de julio de El Alto, con un enfoque educativo y de género.

La fama de esta tierna mujer ha sobrepasado las redes sociales ya que ha llegado incluso a varios programas de televisión, donde cuenta sus experiencias y enseña las claves para cocinar el delicioso caldito de pollo que es su especialidad.

“En julio del año pasado nos reunimos entre amigos del barrio y dijimos algo así como que en vez de salir los fines de semana invertimos ese dinero en pagar actores, alquilar locaciones y cubrir vestuario y escenografía que se hace entre 300 a 500 bolivianos por video. Nos ponemos los mismos fines de semana a filmar, estamos haciendo algo por nuestro barrio y su gente”, explicó a Los Tiempos uno de los promotores de este emprendimiento.

Además de la útil enseñanza de doña Helena, Ají de Video, en su página de Facebook, cuenta diferentes historias enfocadas en temáticas relacionadas al respeto, colaboración, familia, niñez, igualdad, género y diferentes valores que poco a poco se pierden en la sociedad moderna. “Los actores y casas donde filmamos son todos del barrio”, aseguraron los jóvenes que forman parte de esta iniciativa.

“Tengo un vecino que se llama Wilfredo Limachi y él me ha dicho doña Helenita anímate a hacer estito, yo ya le he dicho y hemos hecho el video en su casa. Tanto frío que era, he cocinado un caldito de pollo”, contó la mujer de la tercera edad.

Helenita, además de tener cualidades innatas para la cocina tradicional, cuenta con habilidades que van más allá ya que ahora incursiona en la actuación y es una fanática de la tecnología.

“Me he comprado terrenito y he trabajado harto y luego he encontrado casa, en toda forma he trabajado. Me vendía, hasta ahora sigo lavando ropa, soy lavandera. Mi nieto (que vive conmigo) ya no quiere mandarme a trabajar, estate ya en la casa me ha dicho”, relató Helena en televisión.

El colectivo Ají de Video es una iniciativa que surge ante la falta de contenidos educativos elaborados en Bolivia en las redes sociales. La producción de estos jóvenes se caracteriza por la calidad de su trabajo y las conmovedoras historias que se pueden ver en su página.

Al igual que muchas abuelitas, doña Helena se caracteriza por su amabilidad y cariño con cualquier persona. La tierna señora es una de las vecinas más queridas en su barrio y su receta ya fue compartida por cientos.

6.jpg Alegría. Doña Helenita es una mujer de la tercera edad muy carismática y nunca deja de sonreír. FACEBOOK