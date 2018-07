Muere Steve Ditko, el cocreador de Spider Man

NUEVA YORK |

El caricaturista estadounidense Steve Ditko, cocreador de Spider Man y otros superhéroes, murió a los 90 años, según se conoció hoy.

La policía de Nueva York informó que fue encontrado en su apartamento el 29 de junio, según Hollywood Reporter. No fue confirmada la causa de su fallecimiento.

Nacido en 1927 en Johnstown, Pennsylvania, Ditko trabajó junto a quien luego fue director general de Marvel, Stan Lee, a comienzos de los años 1960. Fue él quien ideó el conocido traje azul y rojo de Spider-Man.

"Hoy, la familia Marvel llora la pérdida de Steve Ditko. Steve transformó la industria y el Universo Marvel, y su legado nunca será olvidado", dijo el presidente de Marvel Entertainment, Dan Buckley, en un comunicado hoy.

Ditko, un hombre un tanto misterioso que se cree que nunca estuvo casado, dejó Marvel en 1966, aparentemente por un malentendido con Lee. Fue entonces a trabajar con otras compañías -incluida DC Comics- pero volvió a dibujar para Marvel de nuevo en 1979.

Goodbye, Steve Ditko, and thanks for everything, you weird legend. What strange and amazing things you achieved. pic.twitter.com/xIGOExiCYt

— Wᴀʀʀᴇɴ Eʟʟɪs (@warrenellis) 7 de julio de 2018