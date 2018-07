Adolfo Mier Rivas: “Me he hecho y formado en Cochabamba”

Adolfo “Oso” Mier Rivas es una de las figuras más emblemáticas de la comedia en Bolivia. Es uno de los fundadores de Chaplin Show, proyecto que deja después de casi 33 años.

El anuncio fue hecho hace un par de semanas, el último show en el que figura como guionista y director es “Para cargarse de risa” y desde entonces los medios cruceños se han enfocado en determinar si su separación de Chaplin fue conflictiva o no.

Pero la figura de Mier va más allá, a sus 78 años de edad y 52 de carrera teatral es parte importante de la historia de las artes escénicas bolivianas. Fue el director con quien debutó Peter Travesí en el teatro y posteriormente, siguieron trabajando juntos en Tra la la Show.

En esta entrevista nos habla de las etapas más importantes de su carrera y el nuevo camino en el que está por avanzar.

¿Se retira de Chaplin Show o de las tablas?

No. Me estoy retirando de Chaplin Show, he vendido mis acciones a mis dos socios. El teatro para mí, más que un trabajo o un negocio, es una pasión y mi pasión no ha cambiado, así que de momento tendré un par de meses de descanso y después continuaré con mis actividades teatrales. Lo que más me llama la atención es seguir dando clases, doy talleres de teatro y me apasiona enseñar y seguramente seguiré escribiendo mis comedias, pero todo eso se irá definiendo porque paralelamente tengo un proyecto periodístico muy interesante. Yo trabajé en Los Tiempos desde que se refundó, también trabajé en radio Centro, también hice un poco de televisión, el periodismo es otra de mis pasiones, así que si una ingrata me ha abandonado, otra ingrata me tendrá en sus brazos (risas).

Usted es uno de los fundadores, ¿cuánto tiempo fue parte de Chaplin show?

Sí, tengo 52 años de actividad teatral. Comencé en 1966 con José Oropeza de los Llanos haciendo travesuras teatrales en la compañía Hombres Trabajando, con la que hice comedias como El Chiqui de mi barrio, El quemón Man, el Quijote de la Cancha y muchas más y, por otro lado, hice dramas con Ninón Dávalos, como Sebastiana dedicado a la gesta de las Heroínas de la Coronilla. También trabajé con un profesor de teatro de Estados Unidos. Tengo 22 comedias escritas y desde Santa Cruz trabajaba con Hombres Trabajando. Yo me he hecho y me he formado en Cochabamba.

Chaplin se fundó en 1985 en Santa Cruz, teníamos poco dinero, pero nos atrevimos a encarar la construcción del primer teatro privado de Bolivia. Que sigue en Siarari, lo hicimos con Ernesto Ferrante y Hugo Daza, comenzamos y desde entonces no hemos parado nunca, solamente los Viernes Santos.

¿Cómo fue su experiencia trabajando con Peter Travesí?

Peter trabajó en el Chiqui de mi barrio, me dijo que sus papás no querían que actúe con ellos, entonces fue a actuar conmigo y fue una revelación actoral. Hombres Trabajando sigue vigente, tenemos dos obras nuevas, El ombligo de la profe y Varios Ovarios.

¿En qué momento comenzó a escribir para café concert?

Cuando me llamó Peter (Travesí). El segundo show de Tra la la no salió bien, porque para el primero trabajaron más, pero para el segundo tenían menos tiempo, así que un día a la una de la madrugada tocaron mi puerta y era Peter para pedirme que les ayude con los guiones. Entonces además de Peter y de Denis (Lacunza), escribía yo.

Me quedé un año y medio en Tra la la, propuse que salga a otras ciudades, nos presentamos en Santa Cruz y La Paz.

¿Cómo le resultó escribir para café concert?, ¿Se trata de una fórmula en la que funcionan chistes políticos y machistas?

El café concert permite escribir sobre la actualidad, entonces puede haber una crítica social, una crítica política, doméstica. Siempre hablamos de las cosas que pasan en la familia, pero la actualidad tiene que estar presente. Creo que eso es parte del éxito. Como soy periodista me resulta caricaturizar eventos noticiosos.

¿Cómo han nacido los personajes más emblemáticos de Chaplin?

Hay personajes como el borrachito que nació en Tra la la, a través de improvisaciones. Tenía unas viejas que nacieron en El Bufón, que era otro café concert.

¿Cómo fue el desprendimiento de Tra la la a Chaplin?

Salí antes (que Ernesto Ferrante y Hugo Daza), porque me cambiaron las reglas de juego y les dije que yo volvía a mi grupo. Es que había una confusión entre mi firma y Tra la la, comprendí eso y me retiré y después, por otros motivos, se retiraron Ernesto y Hugo. Después nos juntamos para trabajar juntos, no conseguimos lugar en Cochabamba y nos ofrecieron un lote en Santa Cruz, con muchas facilidades para pagar.

¿Por qué se va de Chaplin?

Ha habido una ruptura, pero sin conflicto, nos hemos puesto de acuerdo en el valor de mis acciones, personalmente me pareció poco, pero mi libertad representaba mucho más que eso, así que firmé los papeles sin conflictos ni abogados y ahí terminó la cosa.

¿A qué atribuye el éxito comercial de los espectáculos de café concert?

Pienso que son espectáculos más digeribles para la gente. Además, que cada espectáculo tiene su sede, a diferencia de los grupos de teatro en Cochabamba que no tienen espacios para presentarse. En Santa Cruz pasa lo mismo, hay muy pocos teatros.

La perseverancia es muy importante, nosotros hicimos todo a ojo de buen cubero, pero trabajamos muy fuerte y no se sabe exactamente qué hace que un espectáculo funcione.

Reconocimiento. Chaplin Show obtuvo varios reconocimientos en Santa Cruz.

Larga tradición de cafés concerts en nuestro país

La calidad del elenco y la renovación constante han sido los pilares fundamentales que permitieron a Chaplin Show seguir en vigencia desde que por primera vez se abrió el telón del escenario.

El primer espectáculo estrenado el 28 de agosto de 1985 en la sede de Chaplin Show, en la zona Sirari de Santa Cruz, se llamó “Viva la Amistad”. A partir de entonces la historia de Chaplin Show se resume en una extraordinaria unión entre los artistas y espectadores de esa ciudad.

La calidad del elenco y la renovación constante han sido los pilares fundamentales que permitieron a Chaplin Show seguir en vigencia desde que por primera vez se abrió el telón del escenario.

Sin embargo, hace más de 35 años urgieron los espectáculos de café concert en Cochabamba de la mano de Tra-la-la Show.

La tradición delcafé-concert, asociado a la Belle Époque francesa, como un lugar de presentación de grupos musicales tiene sus orígenes en el París y en el Londres del siglo XVII, pero algunos autores aventuran la tesis de que se popularizaró en el siglo XIX y a principios del XX. Se trata de espacios diseñados para, además de poder beber y comer, ver espectáculos de música, teatro o mixtos.

Una escuela

La figura de Peter Travesí se consolidó en 1983, con la puesta en escena del ágil y humorístico formato del café concert.

Peter Travesí y Dennis Lacunza incursionaron en este género con Tra la la (acróstico de ambos apellidos), elenco que desde sus primeras obras tuvo llenos totales en sus funciones.

De Tra la la también salieron artistas como Jenny Serrano, quien en 1990 emprendió un proyecto que hoy es conocido como Champagne Show, mismo que cuenta con un elenco de artistas especializados en el humor, el canto y la danza.

De acuerdo con Serrano, este proyecto nació para “hacer reír a la gente” con un espectáculo de humor tipo café concert con el que ha llegado a todos los departamentos del país y ha trascendido sus fronteras.

Champagne Show fue el primer espectáculo en llevar su humor fuera del país, desde 1996 se presentaron en Estados Unidos, Brasil, Argentina, España y Chile. Además de llegar a programas televisivos de alto renombre, donde Serrano fue invitada especial.

Fico’s Show

Fico Ávila inició Fico’s Show el 14 de junio de 2002. En estos 16 años, el artista ha presentado 29 espectáculos. Desde hace dos años cuenta con un lugar propio, el salón Atrezzo, con características de acústica y equipamiento para creaciones artísticas.

Ávila lleva 26 años en escenarios y se dedica a cada espectáculo desde la concepción de la idea hasta la presentación. El apoyo y trabajo de su familia es un gran impulso, puesto que su esposa Janine, sus hijos Sebastián y Mateo trabajan en diferentes etapas de la producción. Fico’s Show ha viajado dentro y fuera del país con su arte, llegando a España y Estados Unidos.

Su temporada actual se extenderá aproximadamente hasta agosto, pasando por cinco ciudades del país y llegando a Argentina y Estados Unidos. Durante tres semanas más estarán en la ciudad de Cochabamba.

Desde hace tres años, cerca de Navidad presenta un espectáculo apto para la población infantil denominado “Fikitos”.

Nuevos talentos

Comediantes jóvenes como Coco Chisaka, de Zona de Humor, están reinventando la tradición y crean nuevos personajes para cada presentación, a diferencia de los espectáculos más tradicionales que mantienen a los protagonistas que han sido mejor aceptados por el público.

En la época de Julio Travesí, padre de Peter, el teatro lograba un mejor alcance a través de la radio. Actualmente, la incorporación de estos espectáculos cómicos en la televisión aumenta su popularidad, especialmente para Champagne Producciones con una serie difundida nacionalmente; así como paraTra-la-la Show ya que“Entre nos” está a punto de cumplir un mes al aire. El programase pasa todas las mañanas, de lunes a viernes, por el canal cochabambino Tele-C o 21.