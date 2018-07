TuKiosko Editorial se alista para la Feria del Libro de Frankfurt

TuKiosko Editorial será parte de la 70ª edición de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt en octubre y alista producción nacional y latinoamericana.

La feria fue fundada en 1948 y, actualmente, se celebra cada año en Frankfurt, Alemania. El acceso al público en general sólo es los dos últimos días del evento.

TuKiosko y su sello editorial Aystá Press participaron en marzo de este año del Wildcard Award, un programa de la Feria del Libro de Frankfurt, donde estuvieron presentes más de 500 editoriales independientes. Si bien no quedaron entre los finalistas del evento, a los organizadores les llamó la atención la propuesta de la empresa boliviana por lo que les invitaron para formar parte del Pabellón Latinoamericano de la feria más grande del mundo que se realizará del 10 al 14 de octubre.

“Estamos orgullosos de este logro no sólo por lo que significa para la empresa, sino también por la ventana del mercado internacional que abriremos para los autores, artistas bolivianos y sudamericanos con quienes trabajamos”, dice el director ejecutivo y socio Gonzalo Ordoñez.

Génesis de la editorial

Nació el 2011 en Cochabamba como una empresa de startup software, bajo la iniciativa de cuatro jóvenes visionarios. Ofrecían ventas de libros y otros servicios, entre ellos una plataforma para que los autores bolivianos suban sus obras y éstas pueden leerse en línea, a ese espacio lo llamaron TuKiosco.

El proyecto necesitaba ciertos reajustes ante la falta de interacción del público, entonces para no perder el nombre ni el sitio web se convirtieron en distribuidores de una editorial de Argentina. Con el paso del tiempo, se les complicaba traer material para comercializar, entonces surgió la idea de producirlo legalmente en Bolivia. De esta forma, la empresa obtuvo la licencia de Skybound e Image Comics para la serie de comics de The Walking Dead. “Nos dijeron de todo, que no resultaría, que el mercado era muy pequeño y demás, pero continuamos con el sueño”, recuerda Ordoñez.

Posteriormente, TuKiosko adquirió la licencia de Marvel (Disney) para publicar desde 2014 la edición boliviana de los comics.

La editorial cochabambina también ha apoyado a distintas ediciones de comics de artistas nacionales como: Álvaro Ruilova, Iván Villca, Marcelo Fabián, Israel y Johnattan Espinoza.

En 2015, cuando participó en la Feria Internacional del Libro (FIL) en La Paz, Brian Michael Bendis, escritor y artista de Marvel, que estuvo en su estand se reunió con artistas bolivianos por la calidad de trabajo que proponían. “Recuerdo que les dijo que ellos tranquilamente podrían trabajar en Marvel. Ese evento y su plática fue motivante para todos”, dice Gonzalo.

Tukiosco está vendiendo diferentes propuestas bolivianas al exterior, tal es el caso de “1879: Guerra del Pacífico” de Álvaro Ruilova, obra que fue traducida al inglés. “Hay otras más que están en ese camino. Estamos apostando por lo nuestro, porque creemos que hay nivel”, concluye.