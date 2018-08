¡Qué orgullo ser boliviano!

Recordar a nuestra patria es sinónimo de pasión, de amor y de fervor. Algunos personajes cochabambinos saludan al país en su día.

Rosalba Guzmán. Escritora



“Me tocó nacer en Bolivia, un país sorprendente de paisajes y gente diversa, de colores y sabores intensos, de temperaturas extremas. Un país que merece ser cuidado con amor y gratitud”.

Carlos Marquina. Youtuber y presentador de televisión



“El Día de Bolivia nos motiva a elaborar saludos, discursos con variados contenidos naciolanistas. Desde mi lugar, sencillo de sólo motivar a la sonrisa, de un ciudadano más como muchos, hoy sólo puedo sentirme muy agradecido de ser parte de este hermoso país, recorrer y conocer su gran diversidad es un placer que debemos permitirnos todos. Pero es también importante valorarnos como bolivianos, ser auténticos y felices de lo que somos y creo que está en nosotros mismos despojarnos de regionalismos y separaciones que sólo nos dañan. Seamos agradecidos por el solo hecho de ser bolivianos. ¡Todos somos Bolivia!”.

Jhonatan Hermosa. Cantante



“Quiero felicitar a mi Bolivia. Como artista, quedo encantado y orgulloso de mostrar la música boliviana que es tan admirada en todos los rincones del mundo.

Bolivia, un país de historia milenaria, con culturas diversas, paisajes, climas y gastronomía. País de grandes coloridos y de gente que trabaja. País solidario ante la adversidad de los demás y de la propia. País que nadie acaba de conocer ni de entender, pero que se deja disfrutar en cada rincón que sorprende y enamora. País para amar. Quiero una Bolivia donde no hayan odios ni rencores, que haya respeto por la libertad”.

Karloz De la Torre. Cantante



“Yo me preguntaba si afuera, en el extranjero, los bolivianos éramos como somos aquí; peleándonos entre nosotros siempre, evitando el trabajo duro y buscando el atajo cada que se pueda. Y resulta que no, che. Resulta que donde vayamos somos la comunidad más trabajadora y menos problemática del lugar. ¡Nos quieren en todos lados! Y un trabajador boliviano es garantía de trabajo duro y bien hecho. Así que eso. Felicidades, mamá. Ojalá tus hijos aprendamos a hacer en casa lo que hacemos afuera. Ojalá aprendamos a querernos más. Yo creo que te lo debemos”.

Ronald Arnez. Presentador de televisión



“Una felicitación y un saludo muy grande a todos aquellos que sienten orgullosos, como yo, de haber nacido en esta tierra bendita, en esta patria amada que está de aniversario. También aprovechar para felicitar a todos nuestros hermanos compatriotas que por diferentes razones están fuera de nuestras fronteras. Lo único que les voy a pedir es que no importa el color político que tengan, seamos un país unido; lo hagamos por nuestra tierra y por nuestros seres queridos. ¡Qué viva Bolivia!”.

Gabriel Nogales. Presentador de televisión



“Tradiciones y costumbres hacen de Bolivia un lugar privilegiado. Su cultura es rica y variada. Su gastronomía, su música, sus danzas, etc. forman un hermoso arcoíris que deberían llenarnos de orgullo todos los días. Particularmente los jóvenes deberíamos tener un compromiso con la preservación de nuestros recursos naturales y nuestras tradiciones, para que las futuras generaciones y nosotros tengamos mejores días”.

Ivana Sánchez. Diseñadora de modas



“Soy boliviana, una boliviana que ama, admira y respeta su país, una verdadera boliviana que saluda a su amada Bolivia en su aniversario, a 193 años de lucha por lograr su independencia. Me encuentro feliz y orgullosa de haber nacido en esta gran tierra, llena de riqueza, cultura, belleza y arte. Yo no diré que sea el más hermoso, ¡pero es mi río, mi país, mi gente! Quedo agradecida por las bondades que este hermoso país nos regala”.

Leonardo Albarracín. Bailarín y coreógrafo



“Felicidades Bolivia y a todos los bolivianos, que bien dentro o fuera del territorio somos hijos de esta rica tierra. Orgullos de tener y contar con no sólo las tantas riquezas y recursos, sino también con una cultura que logra trascender el tiempo y las fronteras. Bendecidos con talento y humildad y forjados en carácter por nuestras luchas y victorias.

Tantos motivos para amar y proteger a nuestra Bolivia, y despertar queriendo hacerla aún más grande. ¡Feliz día Bolivia!”.

Tonchy Antezana. Director de cine



“Yo nací en este bello país, le tengo un enorme cariño y un agradecimiento por todo. Creo que en este nuevo aniversario tenemos todos que festejar por haber nacido y vivido en esta bella tierra. Bolivia tiene una enorme riqueza cultural, gastronómica y además gente muy linda”.

Javier Suárez B. Actor



“¡Saludo a mi Bolivia! Mi patria, mi hogar, mi familia y me gusta pensar en ella como cuando mi esposa recuerda su infancia jugando “pesca pesca”.

Me siento orgulloso de ser llamado boliviano y más aún en las oportunidades que representé al país en el exterior y mencionaron Bolivia seguido de aplausos y ovaciones. La riqueza que Dios otorgó al país es enorme, tanto en lo tangible como en lo intangible, pero no es eterna, así que debemos ser conscientes de mantenerla, mejorarla y proyectarla”.

Vanessa Vargas. Miss Cochabamba y Miss Bolivia Mundo 2018



“¡Felicidades a mi hermosa patria!

Boliviano, hoy festejemos juntos porque tenemos la dicha de vivir en un país tan hermoso, tan rico en cultura, gastronomía, con diversidad de clima, paisajes, un país que estoy segura se parece mucho al paraíso. Hoy festejemos, pero sin olvidarnos de cuidar nuestro país y su naturaleza”.

Daniel Valdés. Cantante



“Hola a toda mi queridísima Bolivia. Quiero mandarles un gran saludo a todas y todos los que nos sentimos orgullosamente bolivianos. Es importante reflexionar y admirar que tenemos un país con lugares hermosos, exóticos y linda gente que cada día hace a nuestro país más grande e imponente. Estamos llenos de estrellas que deben ser reveladas, así como en cualquier país, tenemos increíbles habilidades y las oportunidades serán aún mayores si nos apoyamos entre bolivianos”.