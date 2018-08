MacGregor, Alandia y Dorado, el reencuentro de la Caja Verde

Orlando Alandia, Thomas MacGregor y Alejandra Dorado presentan una muestra colectiva de reencuentro. Los artistas formaron parte de Caja Verde, proyecto que incentivó a jóvenes de un barrio sureño al arte.

La exposición se inaugura hoy a las 19:00 en la planta baja del edificio Libertad, ubicado en la calle Zenón Salinas entre Melchor Urquidi y Miguel de Aguirre. La misma concluye el 16 de este mes.

En 2003, Caja Verde nació a iniciativa de Alejandra tomando como referencia el Centro Cultural Semilla del barrio minero Alalay. La propuesta tenía la finalidad de incentivar a jóvenes de escasos recursos a las diferentes disciplinas del arte.

Alejandra explicando sobre el nombre dice que “caja” significa recipiente de ideas pensando en el espacio que ocupa el arte contemporáneo y “verde” se refiere al uso de las técnicas elementales como el verde del paisaje clásico.

Orlando Alandia, arquitecto y pintor orureño, le dio una estética contemporánea a los ambientes de la Caja Verde, para entonces ubicado en la avenida Costanera, esquina Teniente Arévalo, y adecuada para exposiciones, cursos, talleres y más. Posteriormente, se unió al equipo Thomas MacGregor, escocés, quien instaló en el lugar su taller de pintura.

Alejandra indica que Caja Verde de ese entonces se convirtió en una plataforma para creadores.

En 2009, el proyecto concluyó por diversos factores. “Después de varios años nos juntamos con ganas de entregar al público una exposición diferente con conceptos contemporáneos y un juego de colores. Creo que se trata de propuestas bastantes sólidas”, indica Alejandra.



Sobre los artistas

Orlando Alandia combina su profesión de arquitecto con su arte. “Me dan la gran posibilidad de moverme, de no estar anclado en un solo lugar o ciudad. He tratado de mantenerme como profesional independiente y eso me da gran margen de movimiento intencional en mis obras”, señala.

Trabaja con remodelaciones arquitectónicas en diferentes ciudades y a la vez en sus obras, además con diferentes galerías de Guatemala, México y Miami, Estados Unidos.

El escocés Thomas MacGregor viajó a Bolivia por primera vez en 2008 por decisión de su esposa, una antropóloga que trabaja en proyectos en el área rural. Thomas vivió varios años empapándose de la cultura boliviana. Fue entonces que su curiosidad lo llevó a merodear diferentes escenarios rurales para conocer más del país y crear sus propuestas.

Preparó diferentes muestras con la temática de seguridad y las expuso en el mARTadero, en Caja Verde y recientemente en Arte Urquidi. Retrató distintas escenas de la vivencia de miembros de la Policía, del Centro de Instrucción de Tropas Especiales (CITE), la situación de los perros callejeros y demás.

Alejandra siempre estuvo en el ámbito del arte contemporáneo. Desde pequeña hacía recortes, extraños para otros, pero no para ella ya que se trataba de su experimentación. Sus estudios de licenciatura en Bellas Artes con mención en pintura de la Universidad ARCIS (Arte y Ciencias Sociales) en Chile, le ayudaron a entender y fortalecer su propuesta. A su retorno a Bolivia ejerció como docente de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Privada Boliviana (UPB) y encargada de Caja Verde. Su exposición de 15 años de trayectoria se exhibe en los ambientes del centro Cultural Simón I. Patiño. Su próxima exposición será con Silvia Cuello, Antagónica Furry y Erika Ewel, quienes se han denominado “Mujeres Tijera”.