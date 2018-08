David Mondacca: Mejores tiempos vienen para el teatro boliviano

Uno en la vida real y otros en el escenario, así es David Mondacca, considerado como uno de los mejores actores y directores de teatro de Bolivia, quien va a los 45 años de trayectoria artística.

David, después de 25 años de haber enseñado artes escénicas, afirma que mejores tiempos vienen para el teatro boliviano, ya que la nueva generación está redescubriendo el mismo.



-¿Por qué es importante generar nuevos contenidos propios en lugar de una copia de otros?

-Hay que cambiar la concepción de que todo lo que proviene de afuera es bueno. Considero que hay que empaparnos de nuestra literatura, de obras de poesía para plasmarlo en escena. Un teatro nacional que nos traduzca y nos refleje tal como somos. Hemos recorrido diferentes países mostrando distintas obras como la de Jaime Sáenz, quien ha dejado un buen legado y nosotros lo pusimos en escena.

El elenco el Mondacca/Teatro fue fundado en 1993 y han montado más de 25 obras, cuatro de ellas fueron de Jaime Sáenz, se trata de: “No le digas”, “Santiago de Machaca”, “Los cuartos” y “Aparapitas”.

-¿Cuál es tu relación con Sáenz? Porque el monólogo “No le digas” fue uno del más exitoso de tu carrera.

-Yo conocí a Sáenz dos años antes de que fallezca. En ese momento me encontraba en la búsqueda de darle una cara al teatro nacional y encontré legado, empecé a leer sus obras y me pareció el indicado para mostrarnos a nosotros mismos, ya que Sáenz reveló a La Paz como a una ciudad que no acostumbrábamos a ver. “No le digas”, aparte de ser una reliquia, su éxito también fue porque el elenco era reducido.

David, a sus 17 años, empezó en el teatro de forma amateur, época en la que fue reveladora para él en medio de diferentes tipos de teatro que brillaban en la época, lo intelectual y lo comercial. Para equiparse de más herramientas en escena, participó de ambos bandos. Posteriormente formó sus propios grupos para muestras en diferentes escenarios. Hizo radioteatro en la época de los 70 y series, cuentos telenovelas en los 80. Ha participado en más de 10 películas nacionales y el año 2009 publicó el libro “El santo del cuerno”. Actualmente cuenta con taller de actuación en la Universidad Católica Boliviana.

-Si bien David está apostando por lo nuestro, ¿cuál es la actual situación del teatro en Bolivia?

-La juventud está redescubriendo el teatro. Creo que la educación está siendo elemental para este cambio, ya que el mismo está cada vez más al alcance del estudiante en colegios y universidades. Hay profesores muy sensibles al arte. Hemos reclamado bastante por espacios de teatro, pero considero que los jóvenes no necesitan espacios en los teatros, sino saber instalar escenarios alternativos por doquier.

-¿En qué proyectos más está David ahora?

-Hemos tomando fragmentos de sus obras más importantes, entre narrativa, poesía, ensayo y novela para ponerlo en escena el pensamiento del poeta y escritor Jaime Sáenz, a la cual hemos titulado “Vivir en lo profundo”, titulado así porque el escritor siempre nos recordaba lo mismo: vivir de lleno. Será la quinta obra que presentamos del autor.



La última vez que estuvo en escenario fue la noche del jueves en el teatro José María de Achá, interpretando a Elías, un personaje la obra “La visita de la vieja dama” de Friedrich Dürrenmatt. Su papel, como todos en su casi medio siglo de trayectoria, fue sólido, firme y convincente. Quienes han participado de sus obras han quedado convencidos por quién fue David en escena y posterior a las luces, otro.