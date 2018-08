Invencible presenta “En la cima del mundo”

El grupo paceño Invencible presentará hoy su primer disco “En la cima del mundo”, que contiene ocho canciones, en el Sub Pub, ubicado en la calle Oruro casi Antezana.

El concierto iniciará a las 21:00 y el ingreso tiene el costo de 25 bolivianos. As I Remain y Aforismos son las bandas cochabambinas que abrirán el espectáculo.

El disco fue grabado en abril de 2017 en el estudio de Fuerte Audio de So Myung Jung, productor de renombre en el ámbito musical y sonidista de Doble A de Santa Cruz y de Efecto Mandarina.

El disco ya fue lanzado en abril en el Teatro 6 de Agosto de La Paz y ahora el grupo prepara una presentación el 8 de septiembre en Santa Cruz y el 22 de septiembre en Oruro. “Queremos llevar nuestra música a toda Bolivia, estamos gestionando otras fechas y en otros lugares”, indica Iván Peredo, uno de los integrantes.

La banda está conformada por Dani Sagarnaga en la voz, Waldo Flores en el bajo y coros, Inti Peredo en la batería y José Ariñez e Iván Peredo en las guitarras.

Génesis de Invencible

Iván e Inti Peredo hace algunos años, luego de escuchar y empaparse de las propuestas de sus bandas favoritas (A Day To Remember, Papa Roach, Chunk! no Captain Chunk!, Deny, Escape the Fate, Blink 182, As It Is, Asking Alexandria, Blessthefall y otras), decidieron componer sus canciones y hacer algo diferente.

De a poco, como si el universo hubiese actuado a su favor, juntó a los actuales integrantes y así empezaron a ensayar y consolidar el ensamble. Se requirió varias horas de ensayo a la semana para crear su estilo y proponer una identidad diferente al resto.

“Invencible” fue el nombre por el que decidieron apostar, haciendo referencia a no caer o no desanimarse a cumplir sus sueños y metas.

Se presentaron en varias oportunidades en diferentes boliches y compartieron escenario con otras bandas en varios festivales de La Paz.

Un hecho histórico para el grupo fue que en diciembre de 2016, en el Teatro al Aire Libre, abrió el concierto de Papa Roach. “Estamos en buen camino, todo se lo debemos a nuestro público”, dice Iván.

Invencible se encuentra componiendo su material para su segundo álbum y postulará a festivales nacionales e internacionales.

DATOS

Canciones del disco:

- “Intro”

- “Parasomnia feat so myung” - “Jung”

- “Ahogado en el dolor”

- “Alice Feat Joaquina revollo”

- “Sgcmhd”

- “Abre los ojos”

- “En la cima del mundo”

- “De principio a fin”

- “Precavidamen optimista”

Género. Es una banda de poshardcore con influencias de metalcore, pop punk, pop y hip hop. “No nos encasillamos a algo en específico y esa diversidad creo que le da un toque particular a la banda”, explica Iván Peredo, guitarrista de Invencible.