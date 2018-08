Chris Paredes: “La ingeniería es mi hobbie y mi profesión la batería”

La solidez y el dominio en el doble bombo de Chris Paredes, el actual baterista de Matamba, ha sido una de las características más destacadas en escenario.

El exbaterista de Llawar, AfrodiFunk, Hate, Gurú y otros es probablemente el músico de metal con más auspicios de marcas extranjeras como Meinl Cymbals, Mapex Drums, Roland y Productos Base. En esta oportunidad habló con Los Tiempos y contó parte de su historia.

- ¿Por qué la batería y no otro instrumento?

Creo que es muy emocionante e impactante audible y visualmente. Otro motivo es que la familia de mi madre tocaba en grupos de percusión en el Carnaval de Brasil, así que siempre tenía la influencia de escuchar samba y otros ritmos. Gery Bretel fue mi profesor y después continué por mi cuenta. Toqué con varias bandas, me otorgaron distintos galardones. Toqué bastante durante mucho tiempo con varias bandas, tenía “todo” hasta que lo dejé.

- ¿Por qué dejaste las anteriores proyectos como Hate y otros?

Creo que todo tiene su tiempo y después de estar 10 años con Hate y muchas otras bandas, mi vida tuvo un giro total al conocer a Dios. Después de un tiempo Matamba me invitó a ser parte de su banda. También toco en el grupo Kairos Vivo de mi iglesia.

- Ahora, estás casi fuera del ámbito comercial y aún eres auspiciado por marcas internacionales, ¿cuáles son y cómo fue?

Soñar es lo más importante antes de emprender algo. Mi primer auspicio fue con Mapex a través de Audiomusica en el año 2012. El gerente de marca fue a un ensayo donde me vio tocar y meses después recibí la llamada que todo artista anhela: “Queremos que seas artista Mapex y necesitamos que escojas la batería y accesorios para que te la enviemos”. Con Meinl Cymbals surgió viendo videos de artistas de esta marca hasta que alguien me ayudó a gestionar el auspicio, DC Music y Music Center Bolivia también formaron parte de ella. De las otras marcas también las historias son similares. Me entregué por completo a la música y de a poco todo se fue armando.

- ¿Se puede vivir de la música en Bolivia, en tu caso como batero?

Sí, pero es complicado. No existe mucho apoyo a la música boliviana de parte de la autoridades, no hay proyectos a largo plazo y que sean tangibles para los músicos, ni existen incentivos para que la gente quiera ser músico, lo que tenemos es el sueño de algún día llegar a ser un “rockstar” o tener un grupo de música popular que genere ingresos. Por otro lado, no tenemos beneficios sociales. Uno de los mayores problemas también es mental. La mayoría de la gente cree que la música es un hobbie y no una profesión.

- Entonces, ¿está de más estudiar una carrera en una universidad?

Creo que lo que decidas hacer debes hacerlo con todo, es decir, dar el 110% y ser perseverante. Estudié Ingeniería Comercial para poder tener las finanzas en orden y tener la capacidad de aplicar estrategias de marketing en todo lo que hago en la batería. Mi hobbie ahora es la ingeniería y mi profesión es ser baterista. Además, creo que es importante honrar a los papás. Es bueno tener algo más debajo de la manga.

- ¿Qué consejo das a la nueva generación de músicos?

Que hay que amar lo que uno hace y nunca dejar de perseverar. Hoy todo está globalizado, entonces tenemos más acceso a la información y eso hace que la competencia no sólo sea en el contexto, sino también fuera del país. Creer en lo que uno hace, creer.