OIL celebra 14 años y alista un nuevo álbum para su “tribu”

OIL no sería quien es ahora si el 28 de julio de 2004 no hubiese tenido un gran debut en un evento de rock. Esa noche, su música cautivó a sus oyentes y fue entonces que nació oficialmente una banda que no sólo llevaría su propuesta a conciertos locales, sino también internacionales.

A poco de cumplir 14 años de trayectoria musical, preparan su concierto aniversario para el sábado en el Equinoccio, ubicado en la avenida Melchor Urquidi entre América y Julio Rodríguez.

“La cantidad de años significa unidad, agradecimiento y felicidad. No seríamos quienes somos sin el apoyo de nuestra tribu”, indica Chelo Navia, vocalista y guitarrista de la banda.

El nombre de la banda significa aceite, petróleo y surgió en la época en que los titulares de medios internacionales publicaban sobre el conflicto en Irak, “War of oil”.

Actualmente, el grupo está conformado por Javier Aguilar en la guitarra, Olivier Devaux en el bajo, Antonio López en la batería y Chelo Navia. Juntos hacen una fusión de rock, grunge, country blues, alternativo y sonidos nativos con el apoyo del multinstrumentista y luthier, Amado Espinoza.

Chelo cuenta que su primer material discográfico homónimo, lanzado en 2006 y que contiene 10 composiciones, les llevó a ganarse más seguidores y, por ende, más presentaciones. Uno de los temas de este disco, “The room”, fue seleccionado para un CD compilado en Londres, donde se reunían bandas independientes del mundo, el mismo llegó al ranking top 5 de Europa.

En 2010, lanzaron “Guns” (Armas), un disco conceptual y con sonidos más sólidos. En 2014, presentaron “Calaveras”, compuesto por seis canciones en castellano, que es -según Chelo- la esencia clara de la banda “sucio y oscuro”. En las redes sociales cuentan con más de 20 mil seguidores y constantemente publican sus próximos proyectos.

A la fecha, trabajan en su cuarto material que lo presentarán en 2019 y prometen sorpresas. “El concierto del sábado interpretaremos algunas de las canciones que irán en este nuevo material”, agrega el vocalista.

A lo largo de su trayectoria, diferentes cineastas y productores musicales fueron los encargados de sus videoclips, como Eddy Vásquez, Andy Garnica, Martin Boulocq, entre otros.

Uno de los videos más reproducidos en YouTube es “Godless”, del disco Guns, un filme grabado en un bosque de Cochabamba, donde los músicos tocan sobre la laguna creando un efecto visual atractivo acorde a la canción.

Han tocado en importantes escenarios locales como Llajta Rock, Fiesta de la Música, Festival Cosquín Rock en Santa Cruz. También en Suiza, Argentina, Bélgica, Ecuador y otros países.

Fueron la primera banda en participar del prestigioso programa de música MuchMusic Latinoamérica de Argentina. “Todo se lo debemos a nuestra tribu, nada somos sin ellos”, concluye Chelo.