Román, el artista crítico de la sociedad

El oficialismo hoy elogió hoy la decisión de la actual Miss Bolivia, Gleisy Noguer, de implicarse en política como... Ver más El oficialismo celebra a Miss Bolivia entre sus filas frente a críticas

"Game of Thrones" se alzó hoy con el Emmy a la mejor serie de drama, una categoría en la que se enfrentaba a "The... Ver más "Game of Thrones" se alza con el Emmy a la mejor serie de drama

Un ganador de los premios Emmy le propuso hoy matrimonio a su pareja aprovechando su discurso de agradecimiento y sus... Ver más Un ganador de los Emmy le propone matrimonio a su pareja sobre el escenario