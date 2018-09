“Los Mulas”, una obra sobre el amor, abre el Travesí

“Los mulas”, inspirada en la terquedad del individuo cuando se enamora, abrirá mañana a las 19:30 la vigésima séptima versión del Premio Nacional de Teatro Peter Travesí.

El teatro José María Achá, ubicado en la calle España casi Heroínas, será el lugar donde se pondrá en escena la obra de la compañía de teatro Madrastra.

“Los mulas”, estrenada el pasado marzo, trata de tres amigos con problemas para relacionarse con las mujeres. “El Sinkler” no puede dejar de declararse a todas; “El Rafa” no puede dejar de acostarse con ellas, y “El Gabo” no puede independizarse de su madre.

El elenco está conformado por Claudia Illanes que interpreta a todas las mujeres de la obra. Gabriel Caballero es “El Gabo”, Gabriel Martínez hace de “El Rafa” y Bismar Chávez es “El Sinkler”.

“Esta puesta en escena es una mirada a la masculinidad y a su condición absurda frente al amor, al amor de pareja, al amor de amigos y al amor de madre”, explica el director de la compañía , Alejandro Marañón.



Las funciones y horarios

Las diez obras seleccionadas se presentarán hasta el 28 de septiembre en diferentes escenarios locales.

El sábado la compañía Otroteatro presentará en dos funciones (a las 16:00 y 19:30) su obra “Fresa y Chocolate” en el mARTadero, ubicado en la calle 27 de Agosto esquina Ollantay.

“Muerte accidental de un anarquista” de El Bunker se pondrá en escena el domingo en el mARTadero. Serán dos funciones, a las 16:00 y a las 19:30.

El lunes a las 19:30, “Eterna” de la compañía paceña El Altoteatro, estará en las tablas del Achá.

El martes, a las 18:00, “Los Mulas” se volverá a presentar en el auditorio de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Ese mismo día, a las 19:30, en el Achá se pondrá en escena “Manzana” del Teatro La Cueva, una compañía de Sucre. A la misma hora, pero en el teatro municipal de Tarata, se exhibirá “Lámina y pintura” de Teatro A Lu-K.

El miércoles a las 16:00, en el teatro municipal de Punata estará “El ponche de los deseos” de Ikiru Teatro. Además, “Manzana” se volverá a presentar en la UMSS a las 18:00 y “Lámina y pintura” en Achá a las 19:30.

El jueves, a las 16:00, la obra “Simplemente rojos” de Tabla Roja se pondrá en escena en Punata; “Mi hijo sólo camina un poco más lento” de Teatro Grito estará en la UMSS en dos funciones, a las 16:00 y a las 19:30, y “El ponche de los deseos” de Ikiru Teatro en el Achá a las 19:30.

El viernes será la clausura del festival para lo cual “Simplemente rojos” de Tabla Roja se presentará en el teatro Achá a las 19:30. Paralelamente, “Dios”, obra de Kiknteatr, se pondrá en un espacio alternativo.

DATOS

Sobre la Madrastra. ”Los mulas” de la Madrastra fue presentada en La Paz, Santa Cruz y Sucre, además se gestiona para hacerlo también en Tarija y Sucre, nuevamente, ante la aceptación del público. Paralelamente, la compañía trabaja en otra obra que la estrenará el primer trimestre del próximo año.

Entradas. Los organizadores del evento descartaron el cobro de entradas para las funciones del Peter Travesí.