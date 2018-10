Velasco: “El arte urbano es un museo al aire libre”

Alicia Rodríguez*

“Pintar en la calle es gratificante porque es un museo abierto al que cualquier persona tiene acceso. Hay personas que nunca irán a un museo o una sala de arte, pero en la calle hay mucho de esto”, afirmó Abraham Velasco, artista reconocido de arte urbano en nuestra ciudad.

Velasco, también conocido como “Oveja”, tiene 24 años de edad. Es diseñador gráfico de profesión, pero se dedica a hacer arte urbano en diferentes partes de la ciudad y en el exterior. Pinta grafitis hace ocho años, pero incursionó en el lettering hace tres. En la entrevista realizada, explicó el porqué de su apodo. “En el cole recuerdo que alguien me decía ‘Oveja’ y se me grabó eso. Generalmente si encuentro a alguien del colegio me dice Abraham, pero sé que mis amigos más íntimos me decían ‘Oveja’”, contó.

Velasco no sabe exactamente cómo comenzó su pasión por este tipo de arte, pero sí recuerda haber visto un mural que lo inspiró para empezar a pintar en sus cuadernos. Su primera obra grande fue hacer su propio nombre en letras estilo “Wild Style”. Comentó que como fue su primera pintura en un muro, le dedicó más tiempo, más color y más esmero.

Al hablar de los retos y dificultades que conlleva ser artista de arte urbano, resaltó: “Por trabajo a veces pintas cosas que quiere el cliente. Al final vivo de pintar cosas que no me gustan, porque generan dinero. En Cochabamba es bastante común que la gente no sepa diferenciar mucho. Es como que para ellas, si ven algo estético en la calle y otra cosa que no tiene nada que ver con estética, ambos van a ser lo mismo”.

Para “Oveja” pintar es una terapia. A partir de sus dibujos puede representar situaciones que ocurren en su vida, cosas que ve o escucha o valores que le han inculcado de pequeño. Por esto, tiene alrededor de 150 murales en los diferentes departamentos de Bolivia y también en el exterior.

Los sueños y aspiraciones que tiene son viajar más al exterior con su arte y conocer personas nuevas en diferentes festivales de arte urbano.

“Creo que como todos los que están en este ámbito, pintar en otros países es algo que a uno siempre le gusta. Llegar a Europa, Asia, entre otros, es una de las aspiraciones que un artista siempre tiene. Además, me gusta salir a pintar en festivales y eventos parecidos porque te conectas con gente nueva”, dijo.

Hasta ahora, ha tenido la oportunidad de pintar en Argentina, Chile y Perú. Además, señaló que las redes sociales son un gran instrumento para contactarse con personas en el exterior y hacer posible estos intercambios de arte y cultura.

Acerca del estado actual del arte urbano en Cochabamba, “Oveja” piensa que ha logrado expandirse y ahora existen muchos más artistas.

“Recuerdo que hace unos años en Cocha había muy poco. La Paz estaba como en la cúspide de arte urbano de Bolivia. Al pasar los años ha habido eventos muy buenos acá, como la Bienal de Arte Urbano, que han sido pilares muy fundamentales para que crezca. Ahora yo veo que Cochabamba está delante de las otras ciudades”.

*La autora es integrante del Laboratorio de Periodismo de la UCB