Fernández: “Nos falta darle más fe a nuestra producción musical”

La creación musical de Agustín Fernández fue presentada en diferentes escenarios internacionales. Hoy y por primera vez en Bolivia, el ensamble Momenta Quartet de Nueva York interpretará “Teoponte” (en tres movimientos), una obra de autoría de Fernández. El concierto se llevará a cabo en el templo de Santa Teresa, ubicado en la plaza del Granado y el ingreso el gratuito.

“Teoponte”, creada en 1978, es una de las obsesiones de Agustín. Cuenta que para entonces no existía la suficiente información bibliográfica sobre la temática, pero aun así construyó la ópera. Después de algunos años, el historiador Gustavo Rodríguez publicó uno de los libros con más contenido e información fidedigna de la guerrilla. Agustín rearmó la obra tres veces y la última versión será presentada por el cuarteto neoyorkino.

- Usted tomó parte de la historia y la convirtió en ópera. ¿Cuál es el rol artes musicales en estos casos?

- La música es una de las tantas herramientas que puede servir como un instrumento de reflexión, de apropiación y remembranza. El maestro Alberto Villalpando lo hizo en alguna oportunidad con su obra “Amargo mar”, sobre la pérdida de toma de Litoral. En mi caso, me interesa la manera del cómo percibimos a los hechos históricos. A medida que me iba nutriendo más de historia, creaba otro movimiento de la ópera de “Teoponte”. Se puede explotar de gran medida un fragmento de la historia en las artes musicales.

- En su trayectoria ha visto distintas facetas de la música, la dirección, composición de otros países, pero ante su visita constante al país, ¿qué es lo que está faltando en la producción boliviana para sobresalir y darse a conocer más?

- Tenemos muy buen nivel de músicos. Cuando recién ejercía profesionalmente este arte, no había tan buenos intérpretes como los hay ahora. Considero que deberíamos apostar por la producción nacional, por la creación de óperas propias de compositores bolivianos y dejar de creer que la música clásica es sólo europea. Nos falta darle más fe a nuestra producción musical.

- Si bien la población musical está creciendo, las oportunidades también carecen, ya que no hay una extensa población de músicos que se especializan afuera como sucedió en la época de Augusto Guzmán, Eduardo Rodríguez, Caterine Claros, entre otros. ¿Cómo evalúas esta situación?

- Muchos jóvenes aspiran a especializar. Uno de los obstáculos mayores evidentemente es el problema financiero. Lo que falta son gestiones y políticas de este tipo de incentivos, como lo hizo Venezuela, en su momento, con la beca Simón Bolívar. Nuestro país debería gestionar algo similar. Por qué no dar una oportunidad a un país que tiene mucha, pero bastante música. Cambiar la actitud de considerar de que la música sea un pasatiempo, ya que cada vez más está creciendo no sólo la población, sino la calidad de la misma.

- “Ángel herido”, “Teoponte”, “Río Bravo”, son algunas de tus producciones, ¿qué otra obra estás creando?

- En septiembre se estrenó “LoA”, una obra mía, en el país de Inglaterra, que incluía partes para músicos discapacitados. Ante la aceptación de los oyentes, se medió la idea de hacerlo una obra exportable, que pueda llevarlo de aquí allá. Estará dirigido para 10 músicos. También haré la reedición de otra que se llama “De la A a la Z”.

La última vez que Agustín estuvo en Bolivia fue hace un año. Se queda unos días más, y responde “lo más pronto posible” ante la pregunta de cuándo volverá.