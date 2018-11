Pamela: “Me identifiqué con Paloma desde un comienzo”

Se podría decir que Pamela Peró, actúa, baila y posa para las cámaras con la misma naturalidad con la que respira. Y eso a pesar de que está “nerviosa y superentusiasmada” por haber participado en Søren, su primer trabajo como actriz. En el filme, la joven de 29 años que hay detrás de esos hipnóticos ojos verdes se atreve a todo.

Pamela nació en Suecia, sus padres son bolivianos, a los 14 años se inició en el modelaje y ha seguido esa carrera por más de 10 años. Es licenciada en diseño y gestión de la moda y paralelamente se dedica a la danza del vientre y diseño en joyería.

Doble Click se contactó con la actriz debutante para consultarle acerca de su experiencia en el mundo del cine.

Es la primera vez que actúas en cine, ¿cómo te sientes?

Es la primera vez que actuó y ha sido una experiencia muy intensa, me siento muy grata de haber sido parte de esta película y de trabajar con el director Juan Carlos Valdivia, que es una persona que me inspira. A todo esto considero que el trabajo de un actor es único y que se requiere tener mucha sensibilidad y entrega absoluta. En sí es un proceso que te cambia y te enseña, de cierta forma, a conocerte mejor a ti mismo.

¿Cómo surge la oportunidad de tu participación en Søren?

A través de un casting a comienzos de 2017. Me contactaron por Facebook y desde ahí fueron varios meses de pruebas hasta que al final quedé elegida.

Háblanos acerca de Paloma, ¿hay algo tuyo en el personaje?

Me identifiqué con mi personaje desde un comienzo. Me recordó a mí cuando era más joven y creo que varias personas se van a llegar a identificar con ella, ya que representa muy bien a la generación “Millennials”. Este personaje es contemporáneo, es un ser libre y que tiene una fuerza que la empuja y mueve el rumbo de su vida. Podría decir que atraviesa un viaje introspectivo en el cual se va cuestionando sobre su relación y, al mismo tiempo, se va descubriendo a sí misma y lo que es el amor, que en realidad es eso lo que la lleva a esta situación de búsqueda.

¿Cómo describirías esta experiencia? ¿Lo volverías a hacer?

Esta experiencia de poder actuar ha sido muy conmovedor, tengo mucho aprecio al arte y la actuación es un terreno que quiero seguir explorando. (Actuar) me llama la atención porque se vive una experiencia surrealista y se conoce a personas que tienen pasión en el arte. Me encantó conocer a la artista Alejandra Lanza y pese a no compartir ninguna escena es una persona que me cautivó por todo lo que ella es, una gran influencia para mí. Su música es una joya para nosotros los bolivianos.

¿Tienes alguna anécdota en el set de rodaje que nos puedas contar?

Tengo varias anécdotas, pero quizás la más memorable fue cuando fuimos a grabar en el salar de Uyuni, ya que fue el último día de rodaje y estar en ese lugar tan maravilloso fue un momento que nunca olvidaré.

¿Quiénes son tus influencias?

Mis influencias son varias, soy muy sensible… pero mi gran influencia ha sido mi madre Cecilia, que tiene un espíritu bohemio y que por ella es que aprendí la danza árabe, que ahora se ha convertido en mis grandes pasiones. Mi otra influencia es mi abuela Dilma, que por ella me interesó el diseño de joyería.

¿A qué otras actividades te dedicas?

A parte del diseño me dedico a la danza. Pero me gusta aprender cosas nuevas, así que siempre estoy probando cosas.

¿Tienes algún proyecto a la vista?, ¿hay planes de seguir en el mundo del cine?

Mi proyecto es continuar haciendo lo que hago, seguir creciendo en las áreas que ejerzo y bueno me gusta que la vida me sorprenda, no soy de hacer planes a largo plazo.