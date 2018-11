Dulout: “El arte y sus expresiones enriquecen al patrimonio”

Cochabamba es sede del XIX Encuentro Iberoamericano de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales y en el marco del evento expertos, de más de 10 países, visitan distintos centros históricos del departamento.

El presidente de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, Luis Noel Dulout, afirma sentirse asombrado de la cantidad de lugares, infraestructuras y tradiciones con los que cuenta el departamento. “Ustedes tienen bastante riqueza histórica”, dice.

Hay diferentes lugares que se han declarado patrimonio en Cochabamba, pero quedaron ahí. ¿Es ese el estado natural de un patrimonio o cómo debería ser?

El patrimonio no es algo estático, si bien hablamos de preservar las cosas del pasado, pero si se construye y se crea obras de arte dentro de la misma no es malo, más al contrario, afianza a la infraestructura. El arte y sus expresiones enriquecen el patrimonio. Por ejemplo, lugares en los que la gente misma pide retratar a sus muertos, en otros intervienen propuestas de artistas plásticos, en fin, las infraestructuras históricas no pueden quedar fuera del dinamismo de una sociedad.

Para llegar a ese estado, se requiere de un buen proyecto y una gestión cultural adecuada...

Este encuentro es para eso. En primera instancia estamos haciendo un recorrido y conociendo la situación de los cementerios. Sin embargo, esto no queda ahí; la red no sólo está compuesta por expertos, arquitectos, investigadores, sino también gestores culturales quienes están dispuestos a apoyar y a asesorar en el requerimiento. En su momento nos solicitarán.

¿Cómo es la respuesta de la gente de otros países en cuanto a sus cementerios patrimoniales?

La respuesta siempre será relativa en cualquier país. Es un camino que paso a paso se va dando para bien. Es una lucha constante en la concientización. En Argentina, por ejemplo, tenemos varias de estas infraestructuras que han sido declaradas como patrimonio, un resultado de casi 20 años de trabajo al que estamos adoptando la modalidad “Cementerios Museos”, como lo es el San Pedro de Medellín.

- ¿Cree que el impacto sea mayor en un país o, en este caso, en Cochabamba ante la abundancia de culturas, tradiciones y de espacios patrimoniales?

A pocos días de iniciar este encuentro, ya tenemos resultados. En estos días Sacaba estará declarando como patrimonio material e inmaterial a su cementerio y una ley lo respaldará. Es relativo, pero ustedes tienen una riqueza histórica inmensa. El patrimonio no es más que un acuerdo entre el Estado, las instituciones, pero sobre todo el pueblo, quien decide a qué es o qué cree que es patrimonio.

¿Cuáles son las problemáticas o situaciones en común de los países?

Hay múltiples problemáticas, pero una que está vigente y que se debe lamentablemente a la situación económica que atraviesan algunos países es el vandalismo dentro de los cementerios que provocan la destrucción y la pérdida de ese patrimonio.