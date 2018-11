“Mercurymanía”, el impacto de Freddie y su legado musical

Es una mañana de noviembre y “Bohemian Rhapsody” de Freddie Mercury acompaña el viaje a los pasajeros en el interior de un transporte público de Cochabamba.

Uno que otro canta el coro de la canción que también lleva el nombre de la película biográfica del autor que se estrenó hace más de una semana. “Mama, ooh, didn’t mean to make you cry / If I’m not back again this time tomorrow / Carry on, carry on as if nothing really matters”, uno que otro balbucea esta parte de la pieza.

Para el sociólogo Mauricio Terrazas, actualmente se vive la “mercurymanía”, un fenómeno que es la consecuencia de su película biográfica, interpretada por Rami Malek y dirigida por Bryan Singer.

Sin embargo, un impacto similar provocaron los filmes de otros artistas “clásicos”. Por ejemplo, en 1991 cuando se estrenó “The Doors”, un filme biográfico sobre la banda de rock del mismo nombre o en 1984, año que se exhibió “Amadeus”, un largometraje de la historia del músico Wolfgang Amadeus Mozart. “Fue entonces que quienes nunca habían escuchado a estos artistas se pusieron a comprar sus cassettes, sus discos, como ocurre ahora”.

Terrazas sostiene que la “mercurymanía” es un fenómeno natural que el cine provoca por su poder. Añade que el mercado musical renueva o cambia su producto de éxito, ya sea creando o recreando a un mito, y en este caso fue Queen.

El impacto de Queen, la banda que conformaron Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, lidera ahora la lista de los artistas más reproducidos en Spotify, superando a Maluma, Shakira, Nicky Jam, entre otros.

Hay afiches con su rostro, su música es temática de eventos “bolicheros”, músicos se están uniendo para hacer un tributo a la banda. El guitarrista Arnaldo Che Güero, que forma parte de este homenaje musical local, comenta que cada vez que estudia las canciones de Queen descubre detalles de la calidad de composición y propuesta del artista fallecido en noviembre del 91.

El comunicador e investigador Marcelo Guardia afirma que el grupo nació en la industria cultural y la misma la revive ahora. “Si bien no nació como música popular, pero ahora se posiciona, gracias al filme, dentro de la lista del momento”.

Los internautas comparten a diario decenas de memes con el rostro de Mercury. Se revelan más detalles de la vida de Freddie. Algunos a mencionar son: “¿Qué fue de la mujer que heredó la fortuna de Mercury?”, “La enigmática vida de John Deacon, bajista de Queen”, “Rami Malek y los dientes de Freddie Mercury”, “Luces y sombras, relaciones ocultas de Mercury”, entre otros.

El psicólogo Germán Burgoa cree que uno de los trasfondos principales de revivir a la estrella de rock en un largometraje es la orientación sexual del personaje. “Para los 70, no era común hablar de la homosexualidad, fue un tabú; hoy en día es un tema tan normal. Creo que el filme también está acorde a la coyuntura y los espectadores responden con naturalidad”.

Dentro el interior del transporte, donde ahora se reproduce “We will Rock You”, un hombre de más de 40 años le comenta a su compañero de asiento, probablemente de su edad, que desde hace varias semanas su hijo de 17 años escucha los discos de Queen que él compró en los 90.

Un joven sentado al otro extremo lee desde su celular un post de Xavier Jordán que titula “Budapest”, cuyo contenido critica el hecho de que Queen sea ahora conocido sólo por “Bohemian Rhapsody”. “Ciertamente es un gran tema, pero ni es el único ni el mejor”.

Los expertos desconocen el tiempo que vaya a durar el fenómeno de la “mercurymanía”, probablemente sea hasta que la industria musical reviva a otro personaje icónico de los “clásicos”.

SOBRE LA AGRUPACIÓN

Queen es una banda británica de rock formada en Londres en 1970. Si bien el grupo presenta la baja de dos de sus miembros (Mercury y Deacon, retirado en 1997), los restantes, May y Taylor, continúan trabajando bajo el nombre Queen realizando diferentes giras en el mundo.