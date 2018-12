D Jazz Big Band prepara concierto “Navijazz”

La reconocida orquesta cochabambina D Jazz Big Band dará esta noche la cuarta presentación de su tradicional concierto navideño. El mismo se denomina “Navijazz” y se llevará a cabo en ambientes del Hotel Jardines del Cerro de nuestra ciudad.

La modalidad de este evento es una cena–show, en el cual los asistentes podrán disfrutar de un platillo principal y música en vivo con repertorio navideño.

Esta actividad, por primera vez, contará con la participación de dos artistas invitados reconocidos como Nelson Peñaranda Bach (trompetista de jazz) y Claire Asbell Vargas (cantante solista).

La D Jazz Big Band, conformada por 18 jóvenes músicos, interpretará algunas canciones clásicas y otras tradicionales navideñas.

“Esperamos que el público pueda disfrutar de algo único y de un show en el que todos los miembros de la banda han invertido mucho esfuerzo y dedicación”, indicó Franz Beltrán, director de la agrupación.

Este concierto se ha presentado en varios escenarios como calles, iglesias y el Centro Boliviano Americano (CBA). Desde entonces fueron invitados para hacer jazz, por lo que conformaron Big Band. Algunos de los miembros de esta agrupación son también integrantes de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba y Cochabamba Wind Sinfony

REPERTORIO NAVIJAZZ

Canciones cásicas:

- Sing sing sing

- Fly me to the moon

- Blue skies

- Summertime

- Earth wind and fire

Navideñas:

- Let it snow

- Santa Claus is coming to town

"La conformación de nuestra orquesta fue una búsqueda de músicos idóneos en este estilo. Estamos seguros de que será un concierto de primer nivel". Franz Beltrán. Director D Jazz Big Band

DATO

El precio de la entrada es Bs 140.

El Hotel Jardines del Cerro está ubicado en la Urbanización Irlandés, Pje. Jacarandá #30 (zona Muyurina).

Las entradas se encuentran a la venta en Paiva Calzados, Suc. América #318.