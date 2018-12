Espinoza: Retornar al país es inspirarse, es llenarse de fuerzas

Amado Espinoza es considerado como uno de los músicos más representativos del país, debido a su versatilidad a la hora de interpretar música nacional y en la construcción de instrumentos tanto de viento como de percusión.

Radica en Kansas City, Estados Unidos, desde el 2014 y ha tocado con grandes músicos, es director artístico y compositor para una producción teatral denominada “We are the Landscape” (Somos el paisaje), que promueve los valores indígenas a través de la música, la danza y los discursos. Vive del arte a tiempo completo.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Retornó a Bolivia hace algunos días y ahora está construyendo su propio charango con el luthier Alberto Torrico, aprendiendo e inspirándose del maestro para futuras creaciones de instrumentos de cuerda. Habló con Los Tiempos para contarnos sus proyectos y sueños.

A días de tu llegada ya eres uno de los más requeridos en la movida musical, anoche tocaste con La Timpana (grupo local que celebró 8 años de trayectoria en La Muela del Diablo), el siguiente mes estarás con otros proyectos. ¿Qué significa retornar a tu país?

Estoy feliz por poder pasar un tiempo en familia, con amigos, conectarme nuevamente con la movida cultural de Bolivia. Retornar siempre me renueva, me inspira para yo compartir esto en EEUU o viceversa. Ahora estoy como discípulo del maestro Torrico, me está enseñando sus secretos. Aprender es algo que jamás dejaremos de hacerlo. Respecto a las tocadas, anoche estuve con La Timpana, en enero tengo un par de presentaciones con OIL (banda local que fusiona country blues y rock clásico) y también con la cantautora argentina Analia Abat.

¿Qué proyectos has dejado en EEUU?

Estaba tocando bastante. Experimentando con la música, con la sonoridad, compartiendo estilos con otros artistas. También dejé al “Resoneitor”, uno de mis últimos trabajos, un instrumento que combina percusión, viento (didgeridoo) y cuerdas para ser interpretado entre seis personas o más. Asimismo, la última etapa de mi noveno disco como solista grabado en EEUU y acompañado de músicos de ahí. Lo lanzaré en el primer semestre del siguiente año.

Estás de lleno en la movida artística en EEUU, ¿está en tus planes retornar a Bolivia?

Bolivia siempre está conmigo a donde voy, trato de poner en alto el nombre del país. Me ha dado y enseñado mucho, por eso trato de venir por lo menos una vez al año. En agosto de 2019 estaremos junto a una obra de teatro presentándolo en el proyecto mARTadero con un elenco de actores de mi esposa, Karen Lisondra (actriz y exmiembro de teatro de Los Andes). Lo interesante de este proyecto es que se está preparando desde ya porque es una pieza teatral en castellano, es un reto para ellos porque no hablan nuestro idioma.

Hace una década, el profesor Alberto Iporre, exdecano del Conservatorio de Hungría, fue su mentor. Con él amplió sus conocimientos en el charango y en la historia de la música nacional.

Ha grabado y tocado para decenas de artistas nacionales e internacionales. Amado dice que la experimentación y los sonidos autóctonos son algunas bases de su música.

“Mis 2 lados”, “Samaicuna”, “We are the Landscape”, “Koná: To Heal the Soul”, “Koná: Celebrating Life”, “Koná: Pachi (Quechua: Thanks)”, “Almas silenciosas”, “Koná: The Meaning of Life” son sus discos como solista.