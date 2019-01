Hilari: Hay consciencia sobre la importancia de no perder nuestro idioma

En junio de 2018, Rubén Hilari había terminado de recolectar algunos poemas que escribió en aymara desde hace varias décadas, los reeditó, lo tituló “Aruskiptasipxañanakasakipunirakispawa” (Todos nosotros necesitamos estar en constante comunicación), lo postuló al concurso Premio Nacional “Guamán Poma de Ayala” en Lengua Originaria y ganó.

Hilari cuenta que este premio es más que un incentivo para seguir expandiendo sus enseñanzas sobre el idioma nativo y la revalorización del lenguaje para fortalecer la identidad de futuras generaciones.

El escritor, nacido en octubre de 1980 y de profesión liguista, conversó con Los Tiempos sobre su obra, el desafío actual de quienes escriben en idiomas nativos y sus futuros proyectos.

- La obra ganadora cuenta con 49 poemas de vivencias de la cultura aymara y las nuevas tecnologías. ¿Por qué fue importante abordar esta temática en este poemario?

- Es como una crítica de la situación actual del ingreso de la nueva tecnología como causante de la pérdida de valores familiares, sobre todo en comunidades rurales. Son poemas que también hablan de las vivencias, del cultivo de tierras, los saberes ancestrales de una cultura. Parte de mi experiencia y mi forma de ver el mundo rural y urbano están reflejados en estos textos.

- Entonces, ¿el impedir el ingreso de las TIC sería una solución para evitar la pérdida de la identidad cultural? Ya que es difícil en una sociedad que está casi a la par de la modernidad.

- Las nuevas tecnologías de la comunicación no son malas si les damos un buen uso. En 2009 formamos, con un grupo de jóvenes, el Ciber Activistas Aymaras; vimos el desarrollo como una oportunidad más que una amenaza. Este espacio se ha dedicado a armar contenidos en nuestro idioma nativo, hacer contacto con otros aymara hablantes latinoamericanos, formamos grupos de WhatsApp para ampliar nuestro lenguaje y compartir contenido. Creo que se puede dar buen uso a la era digital.

- Hay escritores como Simón Choque, Gladys Camacho, Jesús Lara, entre otros, quienes trabajaron por la revalorización del quechua en poemas y cuentos; Guamán Poma, Federico Tórrez y otros en el aymara. ¿Cómo ves este proceso?, ¿aún es un camino largo por recorrer?

- No, porque hay profesionales que se están formando en Bolivia y en otros países que provienen de áreas rurales y/o comunidades y están conscientes de la importancia de no perder nuestro idioma nativo. Fortalecer nuestra lengua es fortalecer nuestra identidad. Nos compete ahora a nosotros trabajar para ello y seguir elaborando proyectos que beneficien a nuestras culturas originarias. Hay mucho material que necesita escribirse para que no se pierda, ya que sólo viven en las palabras de quechua y el aymara hablante.

- Una de las dificultades que atraviesa este fortalecimiento es que aún no exista una gramática fidedigna tanto en aymara como en quechua. ¿Qué opinas de ello?

- Aprendimos primero a hablar y después a escribir. La gramática del castellano tuvo diversos cambios en el transcurso del tiempo. La lengua no es estática, sino dinámica. Lo mismo pasa con los idiomas nativos. Si bien ahora existe una “base” de cómo escribirlo, las nuevas generaciones corregirán, fortalecerán y harán más fidedigna la gramática.

Pero la prioridad es no perder el idioma, lo demás es secundario.

- ¿Qué proyectos estás emprendiendo ahora?, ¿escribiendo nuevos libros tal vez?

- Siempre ando escribiendo, sobre todo cuentos y mitos. Estoy preparando algunos libros para aprender aymara. Estamos con algunos proyectos de traducción de literatura de castellano al idioma nativo. También estamos traduciendo otros textos (cuentos, mitos, leyendas) del aymara al inglés. Junto a un grupo de jóvenes, preparamos proyectos en conjunto a otras organizaciones para comunidades sobre el uso de las tecnologías en jóvenes aymara hablantes.

Rubén también es miembro de Jaqi Aru (gente que habla), con quienes trabaja en promover la lengua. Forma parte del proyecto de traducción del Facebook al aymara.

“Aruskiptasipxañanakasakipunirakispawa” aún no se encuentra a la venta. Hilari dice que aparte de la publicación de parte del Ministerio de Cultura, edita su obra y la publicará en el primer trimestre de este año añadiendo nuevos poemas.