Bemol 5 se presenta en 8B y alista EP

Bemol 5, un proyecto musical del bajista Diego Ávila y la cantante Claire Vargas, dará su primer concierto del año. Su repertorio incluye piezas de jazz, boleros, bossa y folklore latinoamericano con arreglos propios.

La presentación será el sábado a las 19:30 en B8 Departamental Cultural, ubicado en la calle Villarroel y Portales. La entrada tiene el costo de 20 bolivianos.

El grupo interpretará “Night and day” de Ella Fitzgerald, “Esse seu olhar” de Tom Jobim, “Autums leaves” de Nat King Cole, “Just the two of us” de Grover Washington, “Isn’t she lovely” de Steve Wonder, “Piel canela” de Los Panchos, “Lullaby of birdland” de Sara Vaughan, “Asa” de Djavan, “Michelle” de The Beatles, entre otros.

A propósito del nombre del grupo, “Bemol 5”, que en términos musicales significa la distancia de tres tonos entre dos notas, Vargas explica que éste es ideal para el proyecto y hace honor a la etapa de estudio, composición y experimentación musical en la que ambos se encuentran.

“En los arreglos que realizamos a ciertas canciones tienen bemol 5 o un bemol 9. Son sonidos que, si el caso amerita, nos gusta interpretarlos”.

El dúo dice que alista la grabación de su primer EP (“extended play”) con cinco de sus composiciones para el segundo semestre de este año, también ha previsto presentarse en escenarios de otras ciudades del país.

El proyecto

La idea de formar un dueto surgió en 2016 cuando Ávila estaba en Estados Unidos en búsqueda de ensamblar algo diferente para la movida musical local. Fue entonces que se inspiró en el proyecto del bajista argentino Andrés Rotmistrovsky, quien impulsó varias propuestas con cantantes de la talla de Vero Pérez, vocal de Efecto Mandarina.

Al su retorno de EEUU en 2017, Ávila le propuso a Vargas conformar un dúo y desde entonces emprendieron y consolidaron este proyecto realizando presentaciones en varios escenarios.

Vargas es cantante, guitarrista y compositora con amplia trayectoria en la movida musical local. Participó con bandas como Mosa Nostra, Mandíbula, Timpana, Electroshock, Experimental Jazz Trío, Homenaje a las divas del jazz, Head Hunters, entre otras.

Ávila es bajista, contrabajista y compositor. Fue miembro de diferentes bandas como Time Out Bolivia, Radio Ghetto, Orquesta Contemporánea de la Universidad Mayor de San Simón, Mandíbula, Apachetas, Heavy Glow y otras.

DÚO

En el país existen pocos proyectos con este formato. En 2017, Vladimir Morales y Vero Pérez (miembros de Efecto Mandarina) dieron solo un par de conciertos. Bemol 5 -según Diego Ávila- pretende consolidarse cada vez más en la movida local llevando al oyente un sonido e interpretación de calidad.