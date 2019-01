Mario Vargas Llosa, el PEN-Internacional y el independentismo catalán

Por Stefan Gurtner*

En los últimos días ha circulado en medios internacionales la noticia de que Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, ha renunciado de forma irrevocable al PEN-Internacional (del cual fue su presidente entre 1977 y 1980) a causadel supuesto “falseamiento de la realidad” por parte del PEN-Internacional y el PEN-Catalán en favor del independentismo catalán. No tengo un conocimiento profundo sobre el tema, pero sí tengo alguna idea, pues hace poco más de un año tuve la oportunidad de pasar algunos días en Catalunya, y también en Madrid, durante una gira de lecturas que realicé y quisiera dar un testimonio sobre misimpresiones.

Tuve una presentación en SantCugat del Vallés, donde tengo amigos que apoyan mis actividades educativas y literarias, a los cuales conozco desde hace muchos años. Tuve además el honor de compartir un almuerzo con Carme Arenas, que entonces era la presidenta del PEN-Catalán y que anteriormente ya había conocido en un Congreso. De ella y de mis amigos pude enterarme de primera manola visión que tienen ellos del problema en cuestión. Para nada tuve la impresión de tener frente a mí unas personas mentirosas y/o extremistas que buscan a cualquier precio la independencia de Catalunya (a propósito elijo la forma como se escribe el nombre en catalán). Todo lo contrario, percibí un profundo sentimiento de dolor que experimenta un pueblo que desde siglos es oprimido y discriminado.

Durante el gobierno del general Franco el uso de su propio idioma – el catalán no es un dialecto del español, es considerado un idioma propio – estaba prohibido, sólo por mencionar un ejemplo. Cuando en el año 1987 visité por primera vez Barcelona, todavía todos los indicadores, los nombres de las calles y de las tiendas estaban en español. Cuando en 1977 se recuperó la democracia en España, se elaboró un estatuto autonómico para Catalunya, con el compromiso por parte del gobierno central de adecuarlo poco a poco a las nuevas realidades – compromiso que jamás se cumplió.

“Deseamos una autonomía mayor y plena para nuestro gobierno, pues como viste,actualmente Madrid puededestituir fácilmente a las autoridades regionales democráticamente elegidas”, me dijo con amargura mi amigo Andreu. “También queremos una redistribución equitativa de los recursos generados en nuestra próspera y laboriosa región y que reviertan en Catalunya de una forma justa, ya que ahora el gobierno central recauda los impuestos y redistribuye a su gusto, con muy poca transparencia.”

Me indicó que seguramente se respeta hasta un cierto límite la libertad de expresión, pero se ha visto claramente la violencia y la represión que emplearon las fuerzas de seguridad españolas contra las oficinas electorales, durante el referéndum independistacelebrado el 1 de octubre de 2017, y contra los políticos catalanes que defendieron mayores libertades para su pueblo.

He participado con mis amigos en una masiva manifestación que exigía la libertad de los presos políticos y se criticaba la intransigencia del gobierno central en Madrid, que, sobra decirlo, no ha cambiado nada con el nuevo gobierno socialista de Pedro Sánchez. Personalmente estoy de acuerdo con la afirmación del escritor gallego Suso de Toro, que “un ataque a los derechos civiles” también es un ataque a la libertad de expresión, aunque los afectados directos en este caso no sean escritores activos, sino políticos, cuya defensa asumió el PEN-Internacional y el PEN-Catalán.

Para volver a lo dedon Mario Vargas Llosa: todos conocemos su trayectoria literaria y también política, que pasó de una militancia izquierdista a una posición neoliberal y actualmente a un conservadurismo bastante duro. Merece gran respeto y admiración por su trabajo literario y por su lucha por los derechos humanos, por ejemplo, en Venezuela. Sin embargo,en el caso de la cuestión catalana me parece que tiene una postura muy cerrada y dura, pues al escuchar los argumentos de los otros, debería abrirse a posturas más abiertas y tolerantes.

*educador y escritor, miembro de PEN-Bolivia