La biblioteca Thuruchapitas es nominada al Premio Astrid Lindgren Memorial (ALMA), el más grande galardón de la literatura infantil y juvenil.

Éste se otorga anualmente a autores y organizaciones que promueven el interés en la literatura infantil y juvenil. La lista de los ganadores se dará a conocer en abril.

La biblioteca funciona desde 1992. Ese año Casilda Sempertegui, Olga Núñez, Rosy Montaño, Gaby Vallejos y otras escritoras locales decidieron abrir un espacio para promover la lectura. A la fecha, Thuruchapitas cuenta con más de 10 mil títulos y semanalmente asisten a estos ambientes más de 70 niños.

En la última década, recibió importantes galardones internacionales como el Premio a la Promoción de Lectura Ibby Asahi, reconocimiento de United States National Comission on Libraries And Information Science, y el Premio Nacional Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Hormiguita Viajera.

Este espacio está ubicado en la planta baja del edificio Constanza (calle Paccieri entre Lanza y Antezana). Todas las tardes, a excepción de los sábados y domingos, se realizan actividades. “A esta biblioteca no se viene a hacer tareas, se viene a leer y hablar de la obra”, aclara Vallejo.

La escritora estuvo en la redacción de Los Tiempos y habló acerca de la trascendencia de la postulación de Thuruchapitas al Premio Astrid Lindgren Memorial

- ¿Qué significa para la biblioteca Thuruchapitas ser uno de los candidatos para este premio?

Estar en la nómina para ser uno de los posibles acreedores sólo es el reflejo de años de trabajo y actividades que realiza la biblioteca. Nos conocen muchísimo afuera (refiriéndose al exterior), creo yo. Hemos tenido diferentes galardones en los últimos años que sólo nos motivan a seguir trabajando.

Este mes, la biblioteca cumple 27 años de haber emprendido este proyecto.

- Leí una entrevista donde admitías que no fueron fáciles años, pero el resultado de la constancia se refleja en estos galardones.

Una conquista como ésta no sería posible sólo con mi persona. Hace más de 30 años un grupo de mujeres tuvimos la visión de abrir este espacio y aportar a la literatura e incentivar la lectura y escritura a niños y maestros. Una iniciativa que nació a raíz de la falta de planes de lectura, falta de bibliotecas para niños, una situación que a la fecha no ha cambiado nada. Desde luego no es fácil porque no pocas fueron las veces que tuvimos apoyo de parte de autoridades locales, pero si continúa este proyecto fue gracias nuestros colaboradores independientes y otros externos a Bolivia.

- ¿Es complicado atraer nuevos lectores en una era donde el uso de las tecnologías es también una distracción?

La era digital no debemos tomarla como nuestra enemiga, sino como nuestra aliada. Es una herramienta más que facilita el acceso a conocer la propuesta de nuevos escritores. Sin embargo, también puede ser una distracción, hay que saber cómo mejorar las estrategias para atraer a los nuevos lectores. Enseñar que no hay algo más placentero que la lectura de textos en físico que ayuda a la conexión directa con el autor, más que en lo digital. Una de las estrategias que como biblioteca realizamos, y que se va amalgamando en la actualidad, son las diferentes actividades en el año como talleres, festivales, mesas redondas, entre otros.

- ¿Qué nuevos proyectos se viene para la biblioteca?

Tenemos el anhelo de salir de nuestros ambientes e ir a un espacio más amplio donde podamos tener áreas cómodas, salas de computación, ampliar la lista de títulos nacionales, latinoamericanos y, uno de los principales sueños, el museo de la lectura. Si ganamos el Premio Astrid Lindgren 2019 (ALMA) lo invertiríamos totalmente a la realización de éste y a otros proyectos. Este año vamos a abrir dos bibliotecas en Ignacio de Velasco, Santa Cruz, y en Aiquile, Cochabamba.