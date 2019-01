Rilda Paco busca escenarios para sus futuras exposiciones

Han pasado 11 meses de la publicación de “Virgen Censurada”, un dibujo de la Virgen del Socavón en ropa interior de la artista plástica Rilda Paco, que causó indignación de las autoridades de Oruro. Meses en los que se generó debate en los medios televisivos, meses en los que la imagen fue portada de varios periódicos, meses de ser compartida en las redes sociales, meses de debate sobre lo bien o mal de la propuesta, meses en los que se le abrieron algunas puertas, pero también se le cerraron otras, más de lo que ella imaginaba, entre ellas, salas de exposiciones.

“Desde entonces algunos temen mi propuesta. Dicen que no quieren meterse en problemas, pero estoy abierta a espacios que quieran recibir mis obras”, dice Paco, quien hace poco estaba en Cochabamba, esta vez para formar parte de un proyecto y a la vez buscando nuevos escenarios para futuras muestras.

Paco ya no es la misma. Su voz ya no es la temerosa y temblorosa que se escuchaba en las entrevistas en los medios de comunicación nacional, ahora se oye firme, convencida de lo que habla. Su ideología es más sólida. Esta situación la llevó a conocerse más a sí misma, incluso sabe de leyes y artículos de la Constitución Política del Estado. “Es importante porque si no conocemos nuestros derechos y leyes seremos blanco para que cualquiera pueda someternos o hacer el uso de su poder”, señala.

Sin embargo, este tiempo se la ha pasado más en trámites de denuncia, de defensa ante los cientos de acosos y amenazas de muerte que recibió. Invirtió más su tiempo en burocracia que en su proceso de creación.

La única exposición, y la primera individual, que tuvo la realizó en octubre del año pasado en El Mercado, un espacio cultural de Sucre donde mostró una serie de fotografías manipuladas al que tituló “Intimidades públicas”.

“Creo que estoy más interesada en llevar mi arte a espacios donde la gente acostumbra ir y no esperar a que ellos vayan a ver mis obras. Los cafés y otros espacios alternativos son buenas opciones”, dice.

Respecto a la “Virgen Censurada”, Rilda cuenta que algunas personas quisieron comprar su obra, haciendo ofertas tentadoras, pero no tenía planeado venderla, no en ese momento, tampoco ahora.

Esta imagen se hizo tan popular que incluso salió en portadas de libros como el de “La virgen del Socavón huye de la inquisición y se refugia en la virgen de los deseos” y el “La Vergine dei bassifondi”, sin embargo, Paco no dio permiso para difundirla.

“Hasta estudiantes de colegio y universidades me escriben para pedirme permiso para usar mi imagen o hacer una investigación sobre mi caso. Es indignante”, escribió en sus redes sociales sobre esta situación.

La “Virgen Censurada” se exhibió en la Cinemateca de La Paz, en septiembre del año pasado, y ahora está en una institución. Busca algún lugar más para exponerla.

- ¿Te arrepientes de haber realizado esta obra?

- No -respondió firme y convencida de su trabajo-. No voy a negar que en un momento dudé, esa época amenazaron a mi familia como consecuencia de esa obra, pero esa situación reforzó mi postura, mi personalidad y mi forma de ver las cosas.

- He leído comentarios de que te califican como feminista por tus comentarios, ¿eres feminista?

- La gente juzga por los estereotipos. Piensa que si compartes algo de alguna activista ya eres feminista o que si compartes una publicación que defiende al hombre ya uno es machista. Soy humanista porque creo en el ser humano de todas las edades y razas y que todos absolutamente todos tenemos derechos que deben ser respetados.