La ENT está en riesgo de cerrar por crisis

La Escuela Nacional de Teatro (ENT) se encuentra en crisis financiera por falta del apoyo económico del municipio cruceño y está en riesgo de cerrar.

“Es una realidad en la cual vivimos y es tan cruel que me lleva a pensar que la escuela nuevamente va a tener que decir: “cerramos”. Con un desembolso que no viene desde 2017, que no hay de 2018, ¿qué proyecto puede subsistir?”, lamentó Marcos Malavia, el gestor del ENT, con el apoyo de la Universidad Católica Boliviana y la Fundación Hombres Nuevos.

Este espacio, en los 15 años de funcionamiento, ha recibido a medio millar de estudiantes quienes han hecho de las artes escénicas su carrera profesional. Es el único centro de formación en Bolivia que otorga licenciatura en teatro.

Además, la ENT recibía, hasta 2016, un financiamiento de Bs 500.000 anuales, pero recientemente les informaron que será de Bs 350.000. “Ando prestándome dinero, viendo qué hacer. He hipotecado un departamento para poder mantener la escuela”, reveló.

El resto del financiamiento Malavia lo consigue a través de instituciones europeas, pero asegura que este año la crisis en ese continente se siente más. Una situación que pone en duda los proyectos de la ENT a ejecutar en 2019.