Alarcón expone libros de sangre y leche en acuarela

La técnica de la acuarela se convirtió en una de las herramientas más importantes de la artista Alejandra Alarcón para explorar al universo femenino.

En “Los libros de la sangre y de la leche”, la segunda parte de una serie, la artista refleja la sexualidad de la mujer. La muestra estará en exhibición en el Centro Simón I. Patiño, ubicado en la calle Potosí entre Buenos Aires y Portales. La inauguración será el martes 5 de febrero a las 19:00 y la muestra concluirá el 19 de este mes.

La artista, quien actualmente radica en México y es becada del Sistema Nacional de Creadores Fonca en Pintura, habló con Los Tiempos sobre su propuesta pictórica y proyectos.

- En agosto del año pasado hiciste la misma exposición en el Museo Nacional de Arte de Bolivia, con 30 acuarelas, cuatro videos, una animación y objetos intervenidos, ¿estás implementando nuevos materiales en esta muestra que realizarás en el Patiño?

Para esta exposición presento más obras con acuarelas, unas piezas con bordados, una intervención en los muros que acompañará la muestra, por último otra animación que recupera todos los elementos trabajados en ambos libros. Todo esto no estaba en la muestra de La Paz.

- ¿Por qué la reelectura del mito de Perséfone fue de vital importancia para esta muestra?

En la evolución de mi trabajo me ha interesado deconstruir mitos, que están en los discursos de los cuentos infantiles y en la mitología literaria y filosófica occidental. Deconstruir estos mitos permite develar este orden hasta llegar a encontrar posibilidades de sentido que nos lleven a lo primigenio rompiendo la moral establecida, en búsqueda de lo no dicho, lo no reconocido, lo no nombrado, lo no legitimado. La muestra es parte de una trilogía temática que tiene como hilo conductor los fluidos corporales. ‘El libro de la leche’ trata sobre este primer proceso de desintegración y reconfiguración identitaria, que viven la madre y el hijo. ‘El libro de la sangre’ sobre la reproducción, el aborto (voluntario o no), la menstruación o pérdida de la virginidad y la apertura o conexión con el mundo telúrico, hacia el vértice donde se unen la vida y la muerte. La insoldable relación que tenemos con la naturaleza.

- ¿En qué nueva serie estás trabajando ahora?

En la tercera parte de esta trilogía, ‘El libro de las lágrimas’, que trata sobre el tercer fluido. En esta serie exploro la relación del sufrimiento con las ficciones del amor. El sentido de la vida en relación a las contracciones que nos hacemos mentalmente sobre el amor y la muerte.

- Hay mujeres pintoras que han dejado a un lado el arte por ejercer la maternidad. ¿Cuál ha sido tu caso?, ¿crees que estás reforzando tu visión y tu propuesta en la creación artística?

En mi caso ha pasado al contrario. Creo que soy mucho más productiva desde que soy madre, también porque te tienes que dividir, enfocar, y volver mucho más eficiente si quieres hacer ambas cosas.

- ¿Crees que la técnica de la acuarela está acorde a tu ideología? ¿Qué es lo que te permite realizar específicamente esta técnica pictórica sobre las demás?

Sí, y más en el trabajo que presento ahora que es la parte central a nivel conceptual, porque relaciono la identidad y los fluidos como constitutivos de una identidad en cambio, como la sangre, la leche y las lágrimas, y la acuarela es exactamente eso, el momento en que la que trabajo es un fluido orgánico que no respeta límites. Es sangre, es leche, son lágrimas, lo es todo.

- ¿Cuál de las series fue la que más te dio satisfacción, o es de tus favoritas, “Cómo hacerse cuerpo”, “Sangre y leche” o otras?

Creo que “Caperucita la más roja” y éstas que estoy trabajando ahora. (Los libros de la leche, la sangre y las lágrimas). Me emociona mucho que después de tantos años de trabajo pueda ir relacionando todas las series. En el ‘Libro de la sangre’ el personaje de Perséfone es un poco Caperucita más adulta, todas en realidad son la misma y van apareciendo en las series. Lo que me gusta también es que cada vez mi universo simbólico está más interconectado a nivel conceptual. Creo que es el resultado de ir trabajando los mismos temas desde varias aproximaciones.