Mayorga: Hace falta trabajar en políticas que fomenten las artes

Walter Mayorga retorna a Cochabamba para impartir un taller de proyectos de gestión cultural, que se llevará a cabo durante tres días (lunes, martes y miércoles) en la Troje Cultural, ubicado en la avenida Capitán Víctor Ustáriz Km 3 1/2.

Mayorga ha realizado decenas de actividades, entre las que resaltan están el Encuentro de Arte Dejavu Liv art Fest, Incubadoras Culturales, Turn it on Rock Fest, Fest Fem, Pinna Encuentro de Arte Libre.

Mayorga conversó con este medio de comunicación sobre gestión cultural, los desafíos de la movida artística, características de quién lo ejerce y otros temas.

- ¿Cómo deben ser los proyectos para hacer buena gestión cultural?

- Un buen proyecto cultural deber ser inclusivo, próspero en el tiempo y espacio, sostenible, replicable y sobre todo debe tener impacto social. Elaborar alguno de este tipo es uno de los grandes desafíos más importantes para cualquier gestor.

- Se especula que un artista no puede hacer gestión cultural, ¿puede uno del medio ejercer como gestor?

- Un artista está dedicado a su manifestación. Él mismo conoce el medio cultural y conoce el área en el que se desenvuelve, pero para poder gestionar culturalmente su arte debe aprender ciertos elementos fundamentales como una gestión de proyectos óptima con todos los pasos a llevarse, así como el tipo de impacto que debe tener en la sociedad generando una retroalimentación con su propio arte y no sólo así gestionando un proyecto cultural personal, ya que toda gestión es inclusiva y social.

- ¿Cómo deberían ser las autoridades de cultura de un municipio? ¿Deben estar asociadas con gestores más que con artistas?

- Las autoridades deberían trabajar en sus políticas culturales que es lo que hace falta y sobre todo en fomentar a artistas, gestores, colectivos, sindicatos, representantes artísticos, con quienes deben estar asociadas y no así tomar decisiones a cuenta propia.

- ¿Cómo deberían trabajar los grupos artísticos en una sociedad donde las autoridades conocen poco de gestión cultural?

Deberían formar representatividad (unirse, ya sea en un sindicato o colectivos de artistas), que tenga una línea formal y adecuar sus demandas a la formulación y creación en consenso de proyectos artísticos culturales donde se incluya la parte de responsabilidad social, inclusión y mostrar los impactos positivos del mismo. Trabajar en políticas y medidas que demuestren que los proyectos desarrollados no carecen de sentido y que son de aporte directo y sostenibles en el tiempo y espacio y sobre todo son propósitos para el Estado, departamento o municipio.

- ¿Cómo crear movidas culturales en lugares donde no hay este tipo de actividades?

- En realidad, el que crea el movimiento cultural ya es un gestor cultural, aunque en escalas mínimas. Sin embargo, hay que entender que para crear movimientos culturales la misma sociedad puede apropiarse de tal objetivo, ya que muchas actividades se remontan al apoyo en desarrollo productivo y social como uno de los ejes o matices de la cultura como tal. Generar apoyo a tal cometido nos hace participantes directos en la gestión cultural.

- ¿Cuál es el perfil de un buen gestor cultural?

- El perfil como tal es muy variable. Pero las características fundamentales y básicas son: Ser entendedor de las necesidades que tienen los artistas. Ser inclusivos, entender que el arte y cultura es de todos y para todos. Ser proyectista, saber manejar una planificación adecuada con los medios pertinentes y entender que una idea artística-cultural no es funcional. Y finalmente, tener pasión entendiendo que un gestor que no es sensible con el arte y cultura y que no se apasiona y lucha por lo que hacen los artistas y las manifestaciones culturales no puede gestionar ni entender lo que hacen los artistas. Debe tener un profundo amor y dedicación por tal cometido.