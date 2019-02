“Una tal Carlota”, el personaje de Soliz, tendrá su primer libro

“Una tal Carlota”, el personaje de la ilustradora Carla Soliz Cronenbold que nació en 2014, tendrá su primer libro de historias aventuras.

“Realidad y yo” es el título para este trabajo, que contará con más de 100 páginas de ilustración. Lo concluirá en junio y en octubre lo publicará con una editorial nacional.

La artista comentó que este trabajo debía presentarse en diciembre del año pasado, pero por diversas circunstancias personales se retrasó el proyecto. “Tenía una parte avanzada, después me di cuenta de que no me terminaba de convencer y que faltaba trabajarla mucho más”, recordó.

“Carlota” fue lanzada en su Facebook en 2016, semanas antes de que Soliz viaje a España a realizar una maestría en el Centro Universitario de Diseño de Barcelona. Constantemente realizaba publicaciones de su personaje, mostrándolo en diferentes situaciones. Después de unos meses, abrió su cuenta de Instagram con el nombre de “unatalcarlota” y generó más impacto aún y ahora tiene alrededor de 47 mil seguidores. En junio del año pasado, una editorial nacional se fijó en su trabajo y le propuso publicar al personaje con algún hilo conductor y/o una historia.

“Creo que ellos (editorial) están siendo muy pacientes conmigo y entienden que un libro toma su tiempo para poder lanzar un buen producto. Estoy trabajando para mostrar un buen trabajo”, agregó.

Alerta de spoiler

Realidad es un personaje grande y robusto que formará parte de la historia con la que Carlota tendrá diferentes capítulos y se relacionará con ella y aceptará lo que le toca vivir.

Una creación singular

En 2015, Carla junto a un compañero suyo, un músico, emprendieron un proyecto al que llamaron ChichaN’Ron. Éste consistió en recopilar canciones de cumbia nacional cambiando la rítmica, la melodía y armonía, pero no la letra. Una etapa de Carla Soliz en la que afloró su faceta de cantante.

Las piezas fueron: “Veneno para olvidarte”, de Maroyu; “Prefiero estar lejos”, de Los Ronisch; “Añoranzas” y “Gracias por tu adiós”, de Los Brothers, y “Secreto amor”, de Jorge Eduardo. Todas ellas se lanzaron una por mes y participaron músicos locales reconocidos como Ramiro Vásquez, Adriana Fernández, José Carlos Molina, Gabriel Pérez, entre otros.

Luego de cinco videos publicados, el proyecto tomó una “pausa” y, a la fecha, no se retomó. Carla entró en una etapa de frustración porque —según señala— apostaba por hacer algo distinto en la música.

Fue entonces que se adentró más en el dibujo, una actividad que practicaba desde niña. Con bocetos y demás caricaturas nació Carlota, el personaje con el cual la artista se desahogó.

“Creo tuve que pasar diferentes situaciones para que el personaje pueda tomar vida y ahora fluye libremente en las redes y pronto tendrá una historia más que contar”, comentó.

Sobre la artista

Carla es docente en la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Franz Tamayo y es ilustradora freelance. Ha diseñado portadas para diferentes libros locales, entre los más destacados está “Tengo 30 y he vuelto al colegio”.

Soliz dice que el diseño en Bolivia aún es un campo que falta por explorar. “El ámbito de la ilustración y diseño es enorme en el mundo, pero en nuestro país sólo se limita a la imagen corporativa. Creo que tenemos muy talentosos artistas que están intentando innovar en su propuesta”, finalizó.