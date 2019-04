Boris Vargas está al mando de la Cámara del Libro de Cochabamba

Hoy comienza la cuarta versión de la ExpoLibro y se llevará a cabo en la plazuela del Granado, ubicada en la prolongación de la calle Ecuador entre España y Baptista. Habrá más de 30 expositores que exhibirán sus mejores títulos.

Esta actividad, que tiene el lema de “Imaginar a través de los libros” y concluirá el domingo, es organizada por la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba (CDLC). Dicha institución tiene ahora un nuevo presidente: Boris Vargas.

Vargas, quien sucede a René Rivera y ejerció el cargo durante dos gestiones (cuatro años), será quien tomará la dirección y su posesión será el próximo 23 de abril, el Día Internacional del Libro.

El nuevo presidente es ingeniero comercial con maestría en importaciones y exportaciones, es docente de la Universidad Simón I. Patiño, es autor de “Condoreti” y “Paco, el papagayo”, ambos son cuentos para niños, y también del libro “Marketing en sus manos” (pronto saldrá la segunda edición). De la misma manera, es gerente de la editorial Cosmopolita, la cual produce material educativo.

Vargas, quien es también fundador del Colegio de Ingenieros Comerciales de Cochabamba, habló con este medio de comunicación sobre los retos y su visión al fomento a la lectura.

— El pasado viernes se llevaron a cabo las elecciones de la CDLC y usted es ahora el presidente de esta institución. ¿Cuáles son los retos que afrontará al ejercer este cargo?

— Estamos comprometidos a seguir la línea que nos dejó René Rivera. Antes sólo se realizaba una sola feria del libro, ahora son seis. Cada una de estas actividades no sólo es venta de libros, sino también tiene alguna temática que enriquece la propuesta. También vamos a trabajar en políticas que ayuden a reducir la piratería de libros, en este entendido, elaborar estrategias para poder enfrentar a este mal.

— ¿Las ferias del libro serán las únicas actividades que realizará CDLC en fomento a la lectura en el departamento?

— A raíz de que no existe una escuela de enseñanza para escritores jóvenes ni para niños, queremos ejecutar estos cursos para que los interesados puedan hacerlo bajo la tutela de gente con amplia trayectoria en letras. Es un proyecto que lo venimos planeando desde hace algún tiempo y queremos realizarlo este año. El plan es iniciar con cursos dirigido a niños y así fermentarlos para la nueva generación de narradores. También vamos a realizar alianzas estratégicas con otras instituciones.

— En Cochabamba hay excelente propuesta narrativa, cuenta con una buena cantidad de escritores galardonados. Así como crece la producción, ¿también está creciendo el número de lectores o urge mejorar las estrategias para el incentivo a la lectura?

— Hay más personas que están comprando libros. Las ferias son llenas, están creciendo la cantidad de lectores, pero también el hábito tiene que ser desde la casa. El fomento a leer no sólo debe ser para los niños y jóvenes, sino también a los padres, son ellos quienes deben dar un buen ejemplo del hábito. Si no leemos, no tenemos argumento, no enriquecemos nuestra palabra y pensamiento.

SOBRE LA FERIA

Hoy a las 19:00 será la inauguración de la ExpoLibro. Mañana estará abierta al público desde las 10:00 hasta las 21:30.

En el marco de esta actividad, se realizarán también conciertos, talleres, tardes de cuentos, conversatorios, exposición de cortometrajes y otras actividades culturales.