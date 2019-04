Gaby Vallejo: El galardón me trae felicidad y más responsabilidad

La escritora Gaby Vallejo fue reconocida ayer como Embajadora Universal de la Cultura por su trayectoria y aporte a la literatura nacional.

Este galardón fue propiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Unión de Escritores y Artistas de Tarija y la Unión Latinoamericana de Escritores.

Asimismo, el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), René Rivera, anunció que Vallejo recibirá el título de Doctor Honoris Causa en las próximas semanas.

La escritora cochabambiana, autora de la novela “Hijo de opa”, agradeció entre lágrimas a las autoridades y a quienes gestionaron el reconocimiento por su labor de impulso a la lectura con el proyecto Thuruchapitas.

- Un galardón más que recibe, ¿qué significa para usted este reconocimiento?

Me siento halagada por todo ese trabajo que fui realizando en las últimas décadas y debo reconocer que no fue fácil. Este galardón trae consigo una enorme responsabilidad. A partir de ahora tengo que trabajar para merecerlo, tengo que comprometerme más con la cultura para estar a la altura del galardón.

- Siempre está en actividad, ya sea en la biblioteca o en las letras. ¿Cuáles son los proyectos que ahora está emprendiendo?

Tengo una novela lista y me gustaría publicarla en otro país, aún no tengo fecha de presentación pero sigo la misma línea de siempre. No es de terror ni ciencia ficción ni realismo fantástico, sino abordo la realidad boliviana. También estoy a tiempo completo en la Biblioteca Thuruchapitas con visión de salir de nuestros ambientes e ir a un espacio más amplio donde podamos tener áreas cómodas y cumplir nuestro sueño que es el Museo de la Lectura. Asimismo, estamos en una actividad de búsqueda de lectores en las plazas.

En las letras

Vallejo es profesora de literatura y lenguaje graduada de la Normal Católica de Cochabamba. También obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y realizó una especialidad en literaturas hispanoamericanas en Caro y Cuervo de Bogotá-Colombia.

Fue docente por casi dos décadas de la UMSS. Dirigió la biblioteca del Centro de Documentación de Literatura Infantil de la Fundación Simón I. Patiño durante 15 años.

En 1992 junto a Casilda Sempertegui, Olga Núñez, Rosy Montaño, Gaby Vallejos y otras escritoras locales abrieron un espacio para promover la lectura, la Biblioteca Thuruchapitas. A la fecha cuenta con más de 10 mil títulos y semanalmente asisten a estos ambientes más de 70 niños.

Este espacio tiene importantes galardones internacionales como el Premio a la Promoción de Lectura Ibby Asahi, reconocimiento de United States National Comission on Libraries And Information Science y el Premio Nacional Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Hormiguita Viajera.

Vallejo es autora de “Hijo de opa” (llevada al cine como Los hermanos Cartagena), “Juvenal Nina”, “Del placer del fuego”, “Detrás de los sueños”, “Con los ojos cerrados”, entre otras antologías.

"Este galardón trae felicidad, pero también una responsabilidad. Tengo que estar más comprometida y trabajar para merecerlo". Gaby Vallejo. Escritora