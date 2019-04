Portante: “La poesía deber de ser traducida para que migre”

El poeta, novelista, ensayista, crítico, dramaturgo y traductor Jean Portante (Luxemburgo 1950) es considerado uno de los exponentes más importantes de la poesía contemporánea en el mundo y recientemente participó en la sexta versión de la Semana Internacional de la Poesía, organizada por La Máquina de Escribir y la Alianza Francesa.

En su participación en el encuentro, realizado en Santa Cruz, Portante habló de sus obras y también de la traducción de la poesía. El escritor considera que la poesía no debe quedarse en un solo lugar, sino debe migrar, cruzar fronteras, para ello está la traducción.

El escritor luxemburgués tradujo a otros idiomas obras de poetas latinoamericanos como Juan Gelman, Gonzalo Rojas, Luis García Montero, Reina María Rodríguez, entre otros.

Por otra parte, la obra del también ensayista es fundamentalmente experimental, ya que remite a las poéticas vanguardistas y sus derivaciones hispanoamericanas. En el prólogo de “El trabajo de la sombra”, Víctor Rodríguez, poeta y docente cubano, dice que Portante es sólo un poeta francés de apariencia, porque detrás de sus versos hay migración. “Es un ciudadano de tierra de nadie. Tiene una relación visceral con la poesía hispanoamericana, es por eso que debemos reconocerlo como uno de los nuestros”, indica.

Portante (ganador del Premio Batty Weber, Mallarmé y del Premio Nacional de Literatura de Luxemburgo) habló con Los Tiempos sobre la importancia de la traducción de textos y los retos de los poetas en la actualidad.

- ¿Por qué es importante la traducción de la poesía y/o textos literarios?

Si mantuviésemos todos los escritos en sus lenguas de origen, no habría material para compartir, no conoceríamos a tantos ilustres de las letras. La traducción es la lengua de la literatura, es la esencia de todo, sin ella sólo sería nacional y nunca cruzaría las fronteras.

- ¿Cuáles son los dificultades que uno enfrenta al traducir un material?

Es realmente difícil, pero es necesario. En medio de la imposibilidad y la necesidad está el poema. Si nadie hubiese traducido a Homero o a William Shakespeare, nadie los conocería y sus obras se hubiesen extinguido. La poesía debe migrar y no puede quedarse en un solo lugar.



- ¿Quién traduce necesariamente tiene que ser un lingüista para que no pierda la esencia de la palabra?

No. El lingüista es quien investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje, en cambio el poeta conoce la esencia del verso, del contenido, de la forma, del mensaje. Un poeta debe traducir a otro.

- En cada región existen ciertas palabras o términos que se utilizan y que no tienen el mismo significado en otro lugar. Al traducir, ¿se corre el peligro de cambiar el sentido de los versos?

Claro que sí, es un riesgo de todo poeta. Se pueden perder ciertas cosas, pero a la vez se ganan otras, para ello hay que tener un equilibrio en ambas partes. Un ejemplo, si alguien lee “Guerra y paz” de Lev Tolstói (la historia de dos familias de la nobleza rusa, los Bolkonski y los Rostov, protagonistas de un mundo que empieza a escenificar su propia desaparición) debe saber que el texto original (en ruso) es completamente diferente al traducido, pero si no se realizaba ese trabajo, jamás se hubiese conocido una de las grandes obras maestras literarias. En fin, hay otros miles de ejemplos de esta manera.

- Se ha priorizado la traducción de los textos externos al país (sin desmerecer el contenido y al autor) más que los internos, ¿esa será la tarea primordial de todo poeta en la actualidad?

Cada uno debe reflexionar en cuál debe ser la prioridad. Los textos de lenguas originarias corren el riesgo de extinguirse. No hay que olvidarse de ellos. Hay que tomarlos por la mano y que crucen la frontera. La palabra traducir en latín es “transferendum”, ésta significa transferir de un lado a otro.

- ¿Existen parámetros lineales para la traducción de textos?

No. Hay que inventar lengua. La poesía viene del verbo fabricar. Cada poeta es fabricante de lengua. Hay que deshacerlo y rearmarlo pedazo por pedazo. Es moroso, pero necesario. Es uno de los pocos trabajos que es difícil y necesario e importante para las letras.