Mac Lean dedica sus poesías al cerro y las presenta en el Patiño

Los paseos del poeta Juan Cristóbal Mac Lean por los cerros y las montañas cochabambinas sirvieron de inspiración para escribir toda una obra referente a éstos.

“Cerro” es el título de su nuevo poemario y en él se describen las riquezas que se esconden en estas colinas. Este material se presentará hoy a las 19:00 en la biblioteca Simón I. Patiño, ubicada en la calle Potosí esquina Buenos Aires. El escritor Juan Malebrán comentará la obra.

Este último trabajo está dividido en dos partes. La primera titula como el libro (Cerro) y la segunda “Otros pasos”, una sección totalmente diferente.

Mac Lean, quien también es artista plástico, es autor de “Para los clamores” (1997), “Transectos” (2000), “Por el ojo de una espina” (2005), “Fe de errancias” (2009), “Tras el cristal” (2012), “Cuaderno” (2014) y “La mano que mira” (2018). Las obras se encuentran a la venta en la Librería Plural Editores.

El poeta nacido en 1958 habló con Los Tiempos sobre su último trabajo, su inquietud por la naturaleza y sus futuros proyectos en la poesía y en las artes plásticas.

- ¿Por qué fue la temática del cerro para tu libro y no otra parte de la naturaleza? ¿Cuál fue el origen para dedicarlo?

El cerro y la montaña casi siempre tuvieron una relación con lo divino y sagrado, de ahí que siempre hubo monasterios de altura y/o de montaña. En esta obra trato de rescatar todo lo que uno puede encontrar en este espacio. Desde los árboles, los animales hasta los insectos que habitan en ella. Este espacio (cerro) siempre fue un paisaje íntimo para quienes hemos nacido aquí en Cochabamba, es nuestro mar.

- ¿Se podría decir que esta obra está dedicada al Tunari?

- En este poemario no hablo exclusivamente del Parque Tunari, sino lo hago de manera más general, pero sí fue una fuente de inspiración. Sin embargo, no hay que olvidar que esta reserva ecológica se encuentra desprotegida por la mala administración. Creo que es un tema que debería preocupar a todo ciudadano.

- Paralelo a las letras, tienes una carrera más en la pintura. Has realizado diferentes exposiciones en salones de arte y otros espacios. ¿Cómo te ha complementado la pintura en tu poesía y viceversa?

- Pese a que haya producido obras abstractas en la pintura, aún no me llego a considerar un verdadero pintor. En cuanto a la complementariedad que puedan tener entre sí, es muy difícil evaluarlas porque son cosas que simplemente ocurren. Es como si ante cada situación uno supiera con qué órgano responder ante ella, algunas veces uno se siente tentado a dibujar y otras recurrir a las letras. Al fin y al cabo, si me va mal al pintar algo, se va al tacho y vuelvo a empezar. En cambio, al escribir poesía siento que hay una tensión más fuerte. Creo que encuentro una felicidad frágil en una más que en la otra.

- Está demás decir que un escritor siempre está en constante creación ¿Qué prepara ahora Juan Cristóbal Mac Lean para sus lectores?

Estoy terminando un libro que contendrá poemas, prosas ensayísticas y “garabatos” (dibujos, manchas, trabajos en tinta). Espero terminar para fin de año. También trabajo en otra, que probablemente lo concluya a año, en la que abordo: ¿Qué es lo que comprende una poesía? ¿Cómo lo hace? y otras cuestiones.