Llega obra que reflexiona sobre tabúes de la sociedad

La Compañía Traversière de Francia, luego de participar de la XII versión del Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz de la Sierra (Fitcruz), monta en Cochabamba “Magdalena”, una obra de títeres que reflexiona sobre la vida y los tabúes de la sociedad.

“El maltrato al adulto mayor, el sexo, el aborto, la eutanasia son algunas de las temáticas que aborda esta pieza, que son situaciones comunes en sociedades latinoamericanas y europeas”, explica Julia Yevnine, directora de la compañía.

Magdalena es una persona adulta mayor elegante y “picarona”, anarquista –dice la sinopsis- y es consciente de que su muerte no está lejos, es por eso que quiere hablar de varias temáticas utilizando el humor negro. Ese personaje es un títere de tamaño humano, el cual es manipulado con precisión y sutileza por Yevnine, que a veces aparece en escena como su nieta, creando una tremenda ilusión en la obra. Dura aproximadamente 75 minutos.

La puesta en escena será mañana a las 19:00 en el teatro del Instituto Eduardo Laredo, ubicado en la avenida Ramón Rivero #3050. El costo de la entrada es de 40 bolivianos por persona y dos por 70. Para más información al 75817476 y 70769941.

En esta pieza, estrenada en abril de 2018 en Chile, también colaboran Gabriela Faundez Frugone y Marcelo Arenas Castillo, quienes están a cargo del diseño de escenografía; Sebastián Ríos de las luces, y Yevnine de la dirección general.

“Magdalena” se presentó hace algunos días en Tarija, en Samaipata y San Ignacio de Chiquitos, en Santa Cruz, y mañana, a través de las gestiones de Espiral Escénica, estará en Cochabamba.



Sobre el grupo escénico

La Compañía Traversière nació en París en 2008 impulsado por un grupo de artistas, que decidieron combinar las artes plásticas, el cuento y el teatro físico con el objetivo de hacer un teatro comprometido, divertido y pertinente para el público.

Entre 2010 y 2015 la compañía trabajó en estrecha colaboración con Theatre Témoin en Londres para la creación de diversos espectáculos mezclando teatro físico, máscaras y títeres. Desde 2015, se dedicó exclusivamente al teatro de títeres. Actualmente, radica en Val Paraíso, Chile.

“Algún día todo esto será tuyo”, “The Caravan”, “Cruel”, “The Fantasist”, “Borderline” fueron algunas de las obras que pusieron en escena.

La directora y actriz

Julia Yevnine es actriz, titiritera, diseñadora de títeres y directora. Estudió en la École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq de París. Es cofundadora de Theatre Témoin y Compagnie Traversière.

Se ha formado como titiritera y diseñadora de títeres con maestroscomo Handspring Puppet, Company, Mandinga Arts y Natacha Belova. Es codirectora del proyecto de teatro callejero The Caravan para la población siria, dirigido por la compañía Clown Me In, apoyado por el Fondo de las Naciones

Unidas para la Infancia (Unicef). Ha colaborado con proyectos artísticos en Grecia, Inglaterra, Francia, España, Irlanda, Suiza, Ruanda, Italia, Líbano, Chile y Argentina.

MONTAJE Y TALLERES

Julia Yevnine, directora de la compañía, menciona que “Magdalena” se presentó en diferentes festivales de títeres y teatro de Argentina, Chile y recientemente en la XII versión del Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz de la Sierra (Fitcruz). Yevnine también imparte talleres de construcción de títeres utilizando espuma, cartón, papel, telas, objetos, calcetines y demás materiales. Para más información visitar: www.cie-traversiere.com y “Julia Yevnine - Compagnie Traversière” (en Facebook).