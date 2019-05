“Cocaine Coast”: apuntes y razones para ver la serie “Fariña”

Marcos Loayza

Cineasta

A la hora de recomendar cosas audiovisuales, a pesar de que las apariencias dicen que ahora hay muchas cosas en oferta, la tarea se hace difícil, primero porque uno no siempre tiene un gusto que coincide con el gusto de otros, y segundo porque las cosas que me gustarían recomendar no están generalmente en la cartelera, donde sólo hay superhéroes en los cines, y obras de gran factura y corrección pero con poco nervio en la pantalla chica, incluyendo a Netfilx como tele.

Pese a ello siempre hay cosas que valen la pena de verse y que pasan desapercibidas para muchos que no están todo el tiempo en eso. Tal es el caso de “Fariña”, una serie hecha por una empresa (Bambú Producciones) dedicada a trabajos de televisión y cine de calidad que, como es su costumbre, trabaja con Antena 3 (que se puede ver en cable), que está basada en un libro hecho por el joven periodista del diario socialista El País, Nacho Carretero, que publicó una editorial que sólo trabaja con ensayos, y que muy pronto y sorpresivamente alcanzó la onceava edición, además que tuvo un golpe de publicidad por una demanda interpuesta por una de las familias protagonista de la historia: un juez durante un tiempo la prohibió y mandó a confiscar todos los ejemplares que circulaban por ahí, la cotización en el mercado negro hizo que subieran los libros usados a más del doble del precio de catálogo; ahora anunciaron que editorial Planeta, en las ferias del libro de Bogotá y Buenos Aires, ofrecerá una edición para Latinoamérica.

“Fariña” —que significa harina en gallego, que es como le llaman de manera coloquial a la cocaína— es una serie del género “de cártel de la droga”, cuyos mejores exponentes son “Scarface” de Brian de Palma (1983) y “Goodfellas” de Martín Scorsese (1990), que cuenta en 10 capítulos 10 años de como nace y se encumbra el negocio del trafico de la “Fariña” en Galicia.

Si bien la serie es pariente de “Narcos” y de “Gomorra”, creo que tiene algunos elementos que la hacen especialmente atrayente para el espectador, fue considerada unánimemente como la mejor producción televisiva del 2018 por la critica en España.

Está filmada en los alrededores de la Ría de Arosa en Galicia, con locaciones muy bien elegidas, con una mirada plástica muy acertada y poco turística que es la tentaciones que generalmente caen este tipo de producciones.

Tiene una excelente construcción de personajes, sobre todo de los personajes secundarios, gracias a un buen guion, actuaciones muy por encima de la media de obras audiovisuales en España, y la edición justas, elementos que juntos engranan perfectamente para ese fin, no es casual que el actor Javier Rey esta cosechando premios por su papel de Sito Miñanco.

Tiene un carácter local y auténtico sobre la sociedad gallega de esos años, que despierta en el espectador un gusto y nostalgia de quien estuvo en el lugar.

A medida que entramos en la historia, la obra plantea un dilema moral con la maestría de un cirujano con el bisturí, dilema que además está muy presente en estos tiempos.

Tiene la cantidad perfecta y bien estructurada de capítulos, sin dejar esa sensación tan común en las series, de que los guionistas han estirado la historia y las secuencias para llegar a los minutos necesarios.

La fotografía consigue algo que es muy difícil de conseguir en una película y mucho más en una serie, que es tener una gran solidez y unidad en todo el conjunto, y esto lo hace gracias, sobre todo, a un uso gramatical antes que efectista de sus herramientas, y lo que le da más mérito es que lo hace con un estilo sobrio.

SINOPSIS

En la Galicia de los años 80, la reconversión de la pesca ha dejado en paro a muchos trabajadores. Ante esta situación, los antiguos traficantes de tabaco dan el salto a algo más grande, más lucrativo, pero mucho más peligroso: las drogas.

Directores: Carlos Sedes, Jorge Torregrossa

Episodios: 10

Música: Federico Jusid