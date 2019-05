Homenaje póstumo a la obra artística de Ponciano Cárdenas

El miércoles, en Buenos Aires, murió a sus 91 años el pintor, escultor, dibujante, ceramista y muralista Ponciano Cárdenas.

Luego de anunciar su fallecimiento, a través de su página oficial en Facebook, sus familiares publicaron en el mismo medio, el viernes, una imagen con varias fotografías y el siguiente texto:

“‘…todos los seres trabajamos con pasión. No me refiero solamente a las artes, me refiero a todo quehacer. El hombre tiene un cerebro, dos oídos, dos ojos, una boca, manos, pies, para construir, bailar, cantar, silbar, vivir plenamente de la vida…’

Lo despedimos entre imágenes y música, recordando sus palabras, abrazando su pasión por la vida”.

Familiares, amigos, artistas, personalidades del medio y alumnos,despidieron al maestro Ponciano en Buenos Aires, que realizó un trabajo de más de 70 años y en su quehacer una producción de más de 6 mil obras.

Según Nadir Méndez, sobrina nieta de Cárdenas, los restos del artista fueron cremados el viernes, y miembros de la familia se encuentran realizando los trámites para que sus cenizas sean repatriadas con la finalidad de esparcirlas en su ciudad natal, conforme a su deseo formulado en vida. Del mismo modo, dejó instrucciones para que su residencia en Buenos Aires sea convertida en un museo, informó su sobrina, Claudia Cárdenas.

Claudia indicó además que, en coordinación con la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos (ABAP), se realizará este martes una exposición con algunas obras del artista. A la vez mencionó que la familia considera merecido que una de las calles donde residió Cárdenas (alrededores de la plazuela Quintanilla), o el nuevo distribuidor en construcción, lleve su nombre.

Para que esta petición consiga una respuesta afirmativa, las autoridades correspondientes pidieron a los familiares una documentación sobre la trayectoria del artista. Claudia comenzó con la búsqueda de toda la certificación y se encontró con que la escultura del hospital materno infantil Germán Urquidi (la figura de una madre junto a su niño) no tiene la firma de Ponciano Cárdenas, su autor.

Claudia lamentó que hasta el momento no se haya realizado ningún homenaje a su tío. “Me cuesta creer cómo en Argentina le rindieron un gran homenaje y en su ciudad natal las autoridades no lo hacen. Vendió más de mil obras en Europa y es considerado como uno de los mejores artistas a nivel Latinoamérica”.

Y así lo reconoció el diario argentino La Nación: “Su obra trascendió las naciones y llegó a consolidarse como un emblema del arte latinoamericano”, argumentando que en 1966, Cárdenas recibió el premio a extranjeros en pintura y dibujo y, al año siguiente, el segundo premio en dibujo del Salón Municipal de Buenos Aires. Casi una década después, en 1975, obtuvo el segundo premio nacional de pintura.

Nació el 25 de agosto de 1927 en Cochabamba, ciudad en la que se recibió como profesor de pintura en la Escuela de Bellas Artes, donde fue además vicerrector hasta 1998.

En una entrevista realizada en 2016 por El Deber, Cárdenas contó que su historia en Buenos Aires comenzó en 1949, cuando hizo una escala para continuar a España, donde quería ir a estudiar por consejo del artista Reque Meruvia. “Pero en Buenos Aires pasé antes por la Escuela de Bellas Artes La Cárcova, ahí conocí al escultor Luis Perlotti. Luego, el director de la escuela me pregunta a qué iba a ir a España si aquí, en Argentina, podía trabajar igual”, contó Cárdenas, y así fue como se replanteó las cosas y decidió quedarse en Sudamérica. Consiguió la beca de estudios hasta que se graduó.

Ser artista se lo debe a un profesor de la escuela que vio en él esa vocación, y también al apoyo de su madre, que supo comprender que, aunque “el artista no gana mucho”, ése era su camino, contó aquella época a El Deber.

Su última aparición en público fue hace muy poco, en la 45° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El mes de noviembre del año pasado realizó una exposición de su última muestra artística en Oliva Drys Espacio de Arte, Argentina.

El día viernes tendrá lugar la misa de nueve días, a las 19:00 en la parroquia castrense Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la avenida Ramón Rivero.