Red Uno: Comienza una nueva era en la “casa naranja”

Cambiar la manera de ver televisión es el reto que enfrenta la renovada Red Uno, la cual presentó desde el pasado lunes (22 de abril) un nuevo formato en los programas “El Mañanero” y “Notivisión” con el fin de adaptarse a las aficiones de los televidentes.

El proyecto comenzó hace más de dos meses. Hans Cáceres, jefe nacional de producción de Red Uno, detalló que la renovación de Red Uno Cochabamba se apoyó en grandes talentos nacionales e internacionales para darle la nueva imagen, presentación y programación a sus televidentes.

“Siempre vengo a buscar talento, para todos los formatos que hago, pero ahora como que vine en una misión de activar a los equipos, de hacerlos despertar. Todo aquel que tenga ganas de entrar en esta guerra, pelea o competencia, bienvenido al proyecto. Principalmente captamos gente nueva, con gran talento y con muchas ganas para entrar a lo que el canal necesita”, manifestó.

Los nuevos rostros

La renovación de “El Mañanero” es la gran apuesta del nuevo proyecto televisivo, con lo cual el canal está buscando entregarle al público un nuevo espacio de información y entretenimiento. Los nuevos rostros del programa son Mariana Dupleich, quien hace su debut mañana en la casa naranja, la exchiquilina Michelle Rivera, Guery “Pocholo” Sandoval, el modelo argentino Jeremías Schmidt y, estrenándose como conductor y productor de “El Mañanero”, Claudio Rojas.

“Hay que reinventarse, la televisión evoluciona (…) lo que estamos haciendo es reinventar el proyecto. El televidente es una persona tremendamente cambiante y hay que acomodarse a esos cambios. La televisión es tremendamente fría cuando se hacen reestructuraciones, no sólo hay cambio en la gente que está detrás de cámaras, sino también hay gente que ya cumple sus ciclos y se trae gente nueva, porque la televisión es así. Hay que evolucionar”, argumentó Cáceres.

“Cochabamba es una ciudad que tiene mucho talento, hay gente que también está esperando una oportunidad para hacer televisión, entonces por qué no dársela, por qué no poner una cosa distinta en la tele y competir con (los otros canales)”, añadió.

Otro de los factores diferenciadores de esta nueva propuesta es “Notivisión”. Mariana Dupleich y Diego Viamont serán la nueva dupla del noticiero central. Mientras que María Fernanda Subieta, Miss Potosí 2017, es el nuevo rostro del sector de espectáculos.

“Estamos ahora viviendo una televisión que evoluciona. Ésta es una televisión que es despiadada y estamos en situación compleja con las redes sociales, y todo rostro que contratamos tiene millones de filtros de empatía y millones de filtros con la gente que los sigue. Lo que nosotros estamos planteando es un programa de frente, el equipo está sumamente adiestrado en este proceso de llegar rápido al público y de complicarles un poco la vida a nuestros competidores”, expresó el productor.

Carisma vs academia

Para Hans Cáceres, el carisma que una persona tiene frente a las pantallas vale más que una formación académica.

“Por su puesto, y es la ingratitud de la televisión. Éste es un medio absolutamente ingrato. Yo tengo título, pero más del 60 por ciento de los más de 400 empleados que tiene el canal en todo el país, entre periodistas, artistas, conductores, camarógrafos, gente de contenido, tiene título. Para mí, no es una condición fundamental. Y también te puedo asegurar que he entrevistado a mucha gente con título que no tiene el mínimo talento para la tele”, detalló.

“No hay puestos asegurados”

Cáceres afirma que, así como hay cosas que pueden funcionar mejor que otras, “nadie de las figuras que están al aire tienen el puesto asegurado. Uno tiene a veces mucha expectativa del rostro que ha contratado y no funcionó como pensaba; entonces, si no funcionó, hasta luego. Siempre va a haber alguien que quiere hacer ese papel”, mencionó.

“Quiero destacar el esfuerzo del canal que ha tomado la decisión de darle una importancia a esta ciudad, de invertir en equipo, en gente. Nada es casual, está todo pensado en pro de Cochabamba y en pro a esta campaña de recuperar al público, y de pelear los contenidos, los invitados, el rating, el entretenimiento y la información”, puntualizó Cáceres.

calada_4.jpg Jeremías Schmidt (28) ARCHIVO

Jeremías Schmidt (28)

Notivisión y El Mañanero (Deportes)

“Me sentí integrado de manera casi automática. A pesar de los cambios que ha hecho el canal, sentí que la gente tiene muy buena predisposición para trabajar. Estoy súper emocionado y contento del proyecto que estamos encarando. Trabajar en la televisión fue algo que me llamó siempre la atención. Para hacer ‘El Mañanero’ y para hacer ‘Notivisión’, yo manejo personajes completamente diferentes, la idea del ‘El Mañanero’, si bien hay que informar a la gente, es entretener y, sin caer en la ridiculez, dar un programa animado a la gente”.

calada_3.jpg Guery Sandoval “Pocholo” (47) ARCHIVO

Guery Sandoval “Pocholo” (47)

El Mañanero (Humor)

“Es una nueva experiencia para mí, porque si bien me siento bastante familiarizado con el set y con el canal por tantos años que vengo como invitado promocionando mis espectáculos, ha sido cambiarme de silla y pasar de ser invitado a ser un anfitrión y presentador. Estoy muy agradecido con la Red Uno por esta oportunidad. Es una nueva etapa que la estoy disfrutando y estoy aprendiendo mucho”.

calada_2.jpg Michelle Rivera (24) ARCHIVO

Michelle Rivera (24)

El Mañanero (Espectáculos)

“Al principio estaba asustada, nerviosa, pero me empecé a tranquilizar. He llegado a conocer a todos los que están acá en el set. Me encanta estar al otro lado de la TV para hablar con la gente y transmitirle mensajes. Quiero que la gente me vea como soy, una persona sencilla y amigable”.

calada_5.jpg Mariana Dupleich (26) ARCHIVO

Mariana Dupleich (26)

Notivisión y El Mañanero (Informativo)

“El principal motivo de mi cambio fue que, después de ya 10 años de trayectoria, mi deseo es poder tener un perfil más serio, ser el rostro informativo sin dejar el carisma y la alegría que me caracteriza. Además, en Red Uno encontré la posibilidad de hacer pantalla a nivel nacional con estadía en Santa Cruz, ya que mi plan es irme a vivir allá y ellos me dieron esa posibilidad”.

calada_1.jpg Claudio Rojas (35) ARCHIVO

Claudio Rojas (35)

El Mañanero (Informativo)

“Hemos cumplido el primer paso, hemos cumplido con el reto. Nosotros sabíamos cuál iba a ser la reacción con la gente. Yo ya soy parte de esta casa televisiva hace siete años, pero es la primera vez que me toca trabajar en un formato nuevo, en un formato que lo hemos estado trabajando hace más de un mes. Queremos hacer lo que está haciendo Red Uno en todo el país. Queremos hablar de información, de coyuntura, de espectáculos, de deportes”.

calada_6.jpg María Fernanda Subieta (26) ARCHIVO

María Fernanda Subieta (26)

Notivisión (Espectáculos)

“Estoy súper contenta de volver a la tele, es una de mis más grandes pasiones. El año 2017 me hicieron la invitación para entrar a ‘El Mañanero’ de Potosí durante el año de mi reinado, pero lo dejé porque yo vivo acá en Cochabamba. Estoy intentando darle un giro de 180º al tema de los espectáculos en la ciudad. En Cochabamba hay muchísima farándula, entretenimiento, espectáculos, cultura, entonces quiero mostrar todo eso desde un enfoque muy diferente al que se ha hecho hasta ahora”.