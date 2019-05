The Ninjazz Trío brinda concierto en Cowork

The Ninjazz Trío brinda un concierto hoy a las 19:30 en el Cowork Café, ubicado en el parque Fidel Anze Sur #22 casi Eudoro Galindo.

El repertorio para esta noche está conformado por estándares tradicionales y/o clásicos de jazz. El costo del ingreso es de 20 bolivianos. Para más información al 4234220 y 77991341.

“Instrumentles”, “There Will Never be Another You”, “Beautiful Love”, “The Days of Wine and Roses”, “Wave”, “Chega de Saudade”, “Black Orpheus” son algunas de las piezas que interpretarán. Para este concierto contarán con dos invitados: la cantante Carla Campero y el guitarrista Amadeo Vargas.

La pianista Tamya Guereca, el baterista Germán Gonzales y el contrabajista Bruno Iriarte son los músicos que conforman este proyecto de jazz.

Sobre el grupo

A finales de 2017, Tamya, Germán y Bruno (músicos de amplia trayectoria en el rock, clásico, folkore y jazz) decidieron emprender este proyecto y ser parte de la movida jazzística de Cochabamba.

Su debut fue en la segunda versión del Llajta Jazz (2018). Luego se presentaron en Creatio, en febrero de ese mismo año, y fusionaron el espectáculo musical con magia (Nico Guamán).

“La idea de este trío no es hacer fusión ni irse a lo moderno, más todo lo contrario, es interpretar estándares de jazz clásicos y tradicionales”, explica Guereca.

Estos músicos también fueron los principales organizadores del The Queens of Jazz, evento en el cual se realizó conversatorios, conciertos, proyecciones de documentales y otras actividades.

Guereca explica que en casi todos los conciertos de The Ninjazz Trío convocan a cantantes como Fulvia Fosati, Fabiana Fiorilo, Claire Ashbell, Carla Casanova, Mariana Bredow, entre otras.

Hace poco se presentaron en la Feria Internacional de Cochabamba Feicobol y contaron con el guitarrista Amadeo Vargas como invitado especial. Alistan nuevas presentaciones en otros escenarios locales.

LOS MÚSICOS Y SU AMPLIO RECORRIDO

Tamya Guereca inició en el piano en 2009. Es estudiante del maestro Emilio Aliss (pianista clásico). Participó del Festival de Piano Hernán Unzueta en Totora durante tres años consecutivos. También tocó en el Festijazz y LlajtaJazz en varias versiones.

Bruno Iriarte fue estudiante de Edú Gabriel, Ramiro Vásquez, Wali Medina (reconocidos bajistas). Fue integrante de Sariri, D jazz Big Band, Chuchusmuty jazz Band y otros proyectos.

Germán Gonzales es profesor de batería y músico sesionista. Fue miembro de Melting Grooves, La Pera y Rastrillo, Synergy, Madagascar Jazz Quartet, Barrio Latino, entre otros grupos.